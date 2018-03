Himmel, diese Listen!

Potsdam. Listen, überall Listen! In der Schwangerschaft begegnen sie einem an jeder Ecke: Was darf ich jetzt nicht mehr essen, was muss ich vor der Entbindung erledigen, was braucht mein Baby, um nicht nur zu überleben, sondern von Anfang an bestmöglich auf das Leben vorbereitet zu werden? Nehmen wir doch eine solche Liste mal unter die Lupe – die Aufzählung stammt von einer der führenden Baby-Seiten im deutschsprachigen Internet.

In der Kategorie Babyschlaf ist aufgeführt: Stubenwagen, Wiege Anstellbett mit Matratze, wasserdichte Unterlagen, Spannbetttücher, Oberbett, Bettwäschegarnituren, Schlafsäcke, Moltontücher, Wolldecke.

Oberbett? Bettwäsche? Jeder Kinderarzt, jede Hebamme schlägt hier die Hände über dem Kopf zusammen, längst gilt als gesichert, dass Babys am besten in einem jahreszeitlich angepassten Schlafsack schlummern. Hier ist die Gefahr am geringsten, dass sie sich Decke und Co übers Gesicht ziehen.

Wir erfahren in der zu Rate gezogenen Liste, dass außerdem ein Betthimmel, ein Babyfon und ein Mobile praktisch und schön seien. Das Babyfon mag zumindest im Alltag praktisch sein, wenn der Nachwuchs in einem anderen Zimmer als die Eltern schläft – was wiederum von Experten nicht empfohlen wird – und die Wohnung dann auch noch sehr groß ist.

Der praktische Nutzen von Betthimmel und Mobile, nun ja, erschließt sich mir nicht. Ich bin froh, wenn der Junior beim Einschlafen gerade nicht von einem lustig baumelnden Mobile abgelenkt wird. Und wer das vierte Mal in der Nacht zwischen Bettgitter und -himmel hindurch versucht, das schreiende, strampelnde Baby zu beruhigen, wird den ach so hübschen Himmel vielleicht schnell in Fetzen wünschen.

Von Saskia Kirf