Es ist der Wonnemonat, der Mai. Und gerade an diesem Wochenende zeigt sich auch die Sonne mal wieder. Am Samstag sollen es bis zu 21 Grad werden. Dazu ist es meist sonnig. Der Sonntag wird dabei sogar noch besser. Bei schwachem Wind sollen es 24 Grad werden.

Das ideale Wetter, um nach draußen zu stürmen und die Sonne in vollen Zügen genießen. Zum Beispiel bei einer Fahrradtour.

Eine Fahrradtour durch die Prignitz

Gerade erst wurde die Strecke für die Tour de Prignitz 2018 abgefahren. Von Perleberg ging es nach Bad Wilsnack über Kuhbier und Pritzwalk bis nach Meyenburg. Für eine Radtour vielleicht ein bisschen lang. Aber so ist auch der Sonntag verplant.

Das beste Eis in Potsdam

Wer dagegen nicht so der Fahrradfreund ist, kann sich durch Potsdams beste Eisdielen probieren. Erst kürzlich haben die MAZ-Leser in einer nicht repräsentativen Umfrage abgestimmt, wo es das leckerste Eis gibt. Das Ergebnis: bei den Eismatrosen im Potsdamer Hafen gibt es das beste Eis.

Ein Eis für Käthe. Bei dem Wetter eine wahre Freude. Quelle: Bernd Gartenschläger

Treckertreff in Freisack

Hört ihr es Knattern? Beim 5. Treckertreffen in Friesack (Havelland) sind starke Motoren von regionalen und nationalen Größen des Traktorpulling am Start. Darüber hinaus wird es Fahrgeschäfte für die Kleinsten geben, Oldtimer, Eigenbauten, landwirtschaftliche Maschinen, stationäre Motoren, und Buggy-Rennen. Während der Samstag im Zeichen des Motocross steht, kommen am Sonntag die Traktoren zum Zug. Beim Traktorpulling um 10 Uhr wird der stärkste Motor gesucht.

Beim Treckertreffen gibt es allerhand zu sehen. Quelle: Norbert Stein

Baumblütenfest in Werder/Havel

Es ist das letzte Wochenende des 139. Baumblütenfest in Werder/Havel. Wie wäre es da mit einem Ausflug in die Obstgärten. Picknickdecke eingepackt und los geht’s. Ein kleineres Blütenfest gibt es dagegen in Priort (Havelland).

Hafenfest in Neuruppin

An die Paddel, fertig, los. Das Hafenfest Neuruppin wartet wie jedes Jahr mit einem Drachenboot rennen auf. Dazu gibt es viele andere Verlustigungen sowie den Familientag am Sonntag. Einlass ist über die Präsidentenstraße und Fischbänkenstraße. Der Eintritt liegt zwischen zwei und drei Euro. Sonntag ist kostenlos.

Beim Hafenfest in Neuruppin am Ruppiner See ist viel los. Quelle: Peter Geisler

Tag des offenen Ateliers.

Schon immer mal neugierig gewesen, was sich in den heiligen Hallen eines Künstlers verbirgt. Da bietet sich am Sonntag die Gelegenheit. Es ist „Tag der offenen Ateliers“. 750 Künstler aus ganz Brandenburg öffnen ihre Türen, unter anderem Angela Kaiser aus Potsdam und zahlreiche Künstler aus Ostprignitz-Ruppin, wie Detlef Glöde.

Potsdam kulinarisch

Am Sonntagabend das Wochenende genüsslich ausklingen lassen und keine Lust zum Kochen? Kein Problem. Unsere Genussexpertin Manuela Blisse hat sich in den letzte Wochen durch Potsdamer Restaurants probiert. Und da kann man bestimmt auch noch draußen sitzen.

Anbaden

Auch wenn die Seen in Brandenburg aktuell nicht mehr als 13/14 Grad haben, es gibt bestimmt ein paar hartgesottene Märker. Hier haben wir die schönsten Seen in Brandenburg aufgelistet. Wer sich traut, kann am Wochenende schon mal anbaden.

Die neue Woche startet gut

Und das Beste: am Montag geht es mit dem guten Wetter weiter. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es in Brandenburg stellenweise 28 Grad werden.

