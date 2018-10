Am Wochenende ist es wieder soweit – die Uhren werden auf Winterzeit umgestellt. Doch das Hin und Her um die Zeitumstellung könnte bald ein Ende haben. Wir haben Menschen in Brandenburg gefragt, was sie von den Plänen zur Abschaffung halten. Machen Sie mit bei unserer Umfrage – und gewinnen Sie Tickets für die große Harry-Potter-Ausstellung im Potsdamer Filmpark.