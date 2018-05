Potsdam

Ben und Sophie sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen im Land Brandenburg gewesen. Bei den Jungen stieg Ben vom vierten auf den ersten Platz auf, danach folgen Oskar sowie Finn und Paul, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Bei den Mädchen verteidigte Sophie den ersten Platz, danach kommen Marie und Charlotte. Grundlage der Analyse sind Auskünfte der Standesämter zu bundesweit rund 90 Prozent aller im vergangenen Jahr vergebenen Vornamen.

Die ausführliche Auswertung können Sie hier nachlesen.

In der Bundeshauptstadt ist Marie der beliebteste Mädchen-Name

In Berlin sind Marie und Alexander die beliebtesten Vornamen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei Mädchen die Namen Sophie und Maria, sehr beliebt sind aber auch Emilia, Hanna und Emma. Bei den Jungen rangieren Paul und Louis vorn. Damit liegt die Hauptstadt bei den Mädchennamen ganz im bundesweiten Trend. Bei den Jungen sind in ganz Deutschland Maximilian, Alexander und Paul am populärsten.

Unterschiede zwischen Ost und West

Bei der Wahl der Namen zeigen sich durchaus regionale Unterschiede. So bevorzugten Eltern in Ostdeutschland Namen aus Großmutters Zeiten wie Charlotte, Klara, Mathilda und Helene sowie Oskar, Karl, Emil und Friedrich. Im Norden waren Ida, Lina und Frieda sowie Finn und Emil besonders beliebt.

Beliebteste türkische Namen sind Layla und Mohammed

Eltern im Westen des Landes entschieden sich häufiger für Mila, Katharina, Lina sowie Joseph und Johannes. Der Süden bevorzugte Maria, Anna, Lea, Maximilian, Lukas und Jakob. Bei den türkischen Vornamen in Deutschland sind bei den Mädchen Layla, Elif und Nur am beliebtesten, die meisten Jungen heißen Mohammed, Ali und Malik.

Von dpa