Politiker, Unternehmer, Kulturschaffende und viele Brandenburger tanzten am Samstagabend in Potsdam auf dem traditionellen „Brandenburgball“. Ehrengast war Designerin Jette Joop – sie sammelte am Abend für ihr Herzensprojekt, das DRK-Kinderheim „Am Stern“ in Potsdam. Die MAZ zeigt die schönsten Bilder des Abends.