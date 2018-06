Potsdam

Feiern à la Bayern im Oktoberfestmodus mit viel Bier, Brimborium und Bussi-Bussi? Nicht in der Mark, wo es weniger Bussi-Bussi, aber mindestens genauso viel Herzlichkeit gibt. Das Motto des 19. Brandenburger Sommerabends mit mehr als 3000 Gästen am Kulturstandort Schiffbauergasse: „Hochgenuss mit Beats & Bytes“. Einerseits eine Hommage an den Beat, das melodische Tempo, der Mark – andererseits eine Reverenz an den Zukunftsstandort Brandenburg.

Hier gibt es die besten Bilder des Abends:

Zur Galerie Die Staatskanzlei, das WirtschaftsForum Brandenburg und die Landesvertretung des Landes Brandenburg beim Bund haben zum Sommerfest in der Schiffbauergasse geladen.

Auch privat geht gar nichts mehr ohne die modernen Technologien. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verriet: Nicht ohne mein IPad. Jedenfalls im Auto, wo Woidke immer zwei Ladekabel dabei hat. Lieblingslektüre? SpiegelOnline und natürlich MAZonline, erzählte der Regierungschef, ehe sich das Gespräch der aktuell schönsten Nebensache der Welt zuwandte: Fußball-WM. „Deutschland und Russland im Endspiel – der Bessere möge gewinnen.“ Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) – derzeit bei der Rathaus-Tippgemeinschaft in Führung – ist sich hingegen sicher: „Frankreich wird Weltmeister.“

Zur Galerie Auf dem Sommerfest der Landesregierung sind auch etliche Prominente der Einladung in die Schiffbauergasse gefolgt.

Soko-Leipzig-Star Steffen Schroeder und seine Frau Ute Springer tippen auf Deutschland gegen Argentinien. Alt-Bischof Wolfgang Huber outete sich ebenfalls als Fußballfan. Mundharmonika-Matador Michael Hirte pflegt andere Leidenschaften: „Kochen. Und Fitness.“

Wetterexperten verteilen Wetterkarten

Für prima Klima sorgten gleich am Eingang die TV-Wetterexperten Ulrike Finck, Karsten Schwanke und Donald Bäcker – allesamt stolze Brandenburger. Sie verteilten Wetterkarten an die Gäste. Prognose: „Nur Sonne, kein Regen – alles heiter.“

Eines der IT-Aushängeschilder des Landes ist das Hasso-Plattner-Institut. „Ab Donnerstag findet bei uns im Haus die Potsdamer Konferenz für nationale Cyber-Sicherheit statt“, erzählte Institutsdirektor Christoph Meinel. Privat übt er noch teilweise Abstinenz: „Selbst bei mir als Informatiker hat es das Smartphone noch nicht ins Schlafzimmer geschafft. Das ist auch gut so, da meine Nächte ohnehin sehr kurz sind.“ Ex-Turbine-Trainer Bernd Schröder redet generell lieber von Angesicht zu Angesicht mit den Leuten. Auch E-Mails schreibt er keine; nur ab und zu SMS.

Starkoch Ronny Pietzner ist da anders gestrickt. Der Teamchef der Köche-Nationalmannschaft – eben frisch eingeflogen von einem Trainingslager aus Trier – macht seine Bestellungen nur noch übers Internet. Im Privatleben setzt Pietzner vor allem auf eine App: „Die Blitzer-App.“

Von MAZonline