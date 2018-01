Das war das Wochenende in Brandenburg

Potsdam. Die Nachrichten vom Wochenende im Überblick.

Die Linken küren ihre Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Potsdam

Die parteilose Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth (53) ist als Kandidatin der Linken für die Oberbürgermeisterwahl nominiert worden. Bei einer Gesamtmitgliederversammlung wurde sie am Samstag mit 90,2 Prozent gewählt. Von 122 Mitgliedern stimmten 111 für Trauth, lediglich sieben stimmten gegen sie, vier enthielten sich. „Ich bin überwältigt“, sagte Trauth danach: „Wir haben jetzt eine reale Chance, das Rathaus zu erobern“, fügte sie hinzu. Vor der Abstimmung über die Nominierung sprach sich Trauth in ihrer Rede unter anderem für den Erhalt und die Sanierung des Rechenzentrums aus. Mit ihr als Oberbürgermeisterin werde Potsdam „kein neo-preußisches Disneyland“, sagte sie.

Potsdam hat eine weitere Kandidatin im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters, Neustadt empfing die Elite im Springreiten, die ersten Karnevalsfeiern stiegen und die letzten Tannenbäume fielen den Knutfesten zum Opfer.

Karneval in Golzow (Märkisch-Oderland) feiert Jubiläum

Ein unvorsichtiges Versprechen zum Beginn der inzwischen schon 45. Saison des GKK am 11.11. wurde Moderator und Präsidenten des Elferrates Wolfgang Göricke zum Verhängnis. Langjährige Karnevalsfans aus dem Publikum nahmen ihn beim Wort, als er unüberlegt den Satz äußerte, natürlich auch einmal als Tina-Turner-Double aufzutreten, nur fehle ihm das passende Outfit. Am Samstag wurde ihm das kleine Schwarze vor ausverkauftem Saal überreicht und dann hieß es Bauch einziehen und mit passender Perücke eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen.

Tritt er nun an oder nicht?

Große Aufregung am Tag der Bürgermeisterwahl in Großbeeren (Teltow-Fläming): Die CDU sieht sich durch Falschmeldungen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) benachteiligt und hat rechtliche Schritte angekündigt. Der RBB hatte zunächst am Samstagabend im Videotext gemeldet, dass der CDU-Kandidat Uwe Fischer nicht zur Wahl am Sonntag antrete.

Potsdamer „Hasenscheiße“ spielt im Fontane-Klub

Was sich im ersten Moment nach einem Besuch von Meister Lampe anhört, bedeutet für Musikliebhaber einen Abend voller Spaß, Tanz und Gesang. So auch am Freitag. Die Potsdamer Combo spielte ihr erstes Konzert 2018 vor einem ausverkauften und bis zum Platzen gefüllten Haus und begeisterte durch lustige und ironische Texte.

Neuer Bürgermeister in der Gemeinde Urstromtal

In der Gemeinde Nuthe-Urstromtal beginnt eine neue Ära. Am Freitag wurde der neu gewählte Bürgermeister Stefan Scheddin im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung in feierlicher Runde in sein Amt eingeführt. Im Beisein von Amtsleitern, Gemeindevertretern und Bürgern legte er den Eid ab. Ab Montag ist er der Chef der Gemeindeverwaltung und sitzt im Sessel seiner Vorgängerin Monika Nestler.

Königs Wusterhausen hat einen neuen Jugendbeirat

Der frisch gewählte Königs Wusterhausener Jugendbeirat will sich stärker in die Stadtpolitik einbringen. Ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass der neue Vorsitzende Lambert Wolff an den Stadtratssitzungen teilnimmt und sich dort auch zu Wort meldet. In der jüngsten SVV sprach er zum Beispiel den Wunsch der Jugendlichen nach Clubs in allen Ortsteilen an.

Die Weihnachtszeit ist vorbei – die Tannen brennen im Feuer

In vielen Orten im Westhavelland trafen am Samstagabend Einwohner und Gäste in gemütlicher Runde zum Weihnachtsbaumverbrennen. In Großderschau wurde das Neujahrsfeuer bereits am Freitagabend angezündet. Die Ortsfeuerwehr und der Heimatverein Großderschau organisierten gemeinsam das Weihnachtsbaumverbrennen. Es war in diesem Jahr die erste öffentliche Veranstaltung auf dem Kolonistenhof am Heimathaus.

Das Autohaus Erkner schließt

Die Nachricht hat für ein wenig Aufregung gesorgt: Das Autohaus Siegfried Erkner & Sohn an der Saarlandstraße 30 schließt zum Ende März. „Ja, wir geben unseren Standort hier auf“, sagte am Freitagnachmittag Geschäftsführer Sven Erkner. Wirtschaftliche Überlegungen, ob sich große Investitionen für das Familienunternehmen in Oranienburg rechnen würden, waren der Entscheidung vorausgegangen. In Zeiten, in der sich die gesamte Automobilindustrie wandelt, müssen auch die Händler ihre Rolle neu finden. Immense Investitionen wären auf die Erkner-Gruppe zugekommen. Eine Erweiterung des Autohauses hätte angestanden sowie die Anschaffung neuer Technik und die Schulung der Mitarbeiter. „Unser Standort ist zu großen Teilen von Wohnbebauung umgeben“, meinte der Geschäftsführer. Größere Investitionen auf dieser Fläche würden vermutlich wenig Sinn machen.

Die Springelite zu Gast in Neustadt

Sportliche Höchstleistungen von Mensch und Tier, Spannung, glückliche Gewinner und enttäuschte Verlierer – all das bot das 18. Springreitturnier CSI Neustadt vom vergangenen Mittwoch bis Sonntag. Vor allem aber nutzten Neustadt und die Neustädter Gestüte die Gelegenheit einmal mehr, um sich im besten Licht Tausenden von Besuchern zu präsentieren.

Mann glaubt beschossen worden zu sein

Ein Fußgänger ist in der Nacht zu Sonnabend in Kyritz in der Prignitzer Straße möglicherweise beschossen worden. Der 21-Jährige meldete sich gegen 0.30 Uhr bei der Polizei, da er Schüsse gehört und einen dunkel gekleideten Mann gesehen habe. Der Mann befürchtete, dass die Schüsse ihm gegolten haben könnten, da zu dieser späten Stunde offenbar nur er allein in dem Gebiet unterwegs war.

