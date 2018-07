Brandenburg

Wir fassen zusammen, was am Wochenende in Brandenburg los war. Klicken Sie sich durch die einzelnen Galerien.

Gewinner der Aktion „Fisch des Jahres“ gekürt

Der Treffpunkt der Angler Brandenburgs war am Sonnabend der Sacrow-Paretzer Kanal bei Töplitz. Die MAZ zeichnete hier unter anderem die Angler aus, die im vergangenen Jahr den „Fisch des Jahres“, also die größten Fische von Aal bis Zwergwels in insgesamt 22 Kategorien an Land gezogen hatten.

Tausende bei der Stadt für eine Nacht

Zahlreiche Gäste sind an diesem Samstag zu der neunten Auflage des 24-Stunden-Kulturfestivals Stadt für eine Nacht gekommen, um über Potsdams Lieblingskiez zu flanieren. Auf dem Gelände zwischen Schirrhof, Kai, Waschhaus und Hans-Otto-Theater herrschte reges Treiben.

Kyritz feiert sein Stadtfest

Drei Tage lang wurde in Kyritz Stadtfest gefeiert. Das diesjährige Motto lautete „Kyritz tanzt!“, es gab aber nicht nur Musik, sondern auch Improvisationstheater, eine Oldtimer-Rallye und mehr.

Rekordversuch beim Elbebadetag Wittenberge

Ein Riesenkanu, 20 Drachenboote und zudem 180 Menschen, die sich für das Elbtreiben am Sonntag angemeldet haben –diese Zahlen beim 18. Elbebadetag in Wittenberge können sich sehen lassen. Die Veranstalter probten am Samstagmittag auch, ob am Brandenburgtag in knapp zwei Monaten ein Rekordversuch gelingen könnte, der einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde bringen könnte.

Protest gegen NPD-Demo in Bad Belzig

In Bad Belzig haben 120 Teilnehmer gegen eine deutlich kleinere NPD-Präsenz auf dem Marktplatz protestiert. Prominente Unterstützung kam aus Potsdam.

Nauen auf Rollen

Erneut fand am Samstag die bei Jugendlichen beliebte Veranstaltung „Nauen auf Rollen“ statt. Erstmals gab es dazu im Skate- und BMX-Park auch das Musikfestival x up mit einer bunten Mischung. Zuvor spielte auch das Jugendblasorchester Havelland.

Stadtfest Wildau

Bei idealen Wetterbedingungen lockte das große Wildauer Stadtfest noch mehr Besucher an als im vergangenen Jahr. Vor allem für Kinder wurde viel geboten.

Tag der Jugend Rheinsberg

Vor genau 20 Jahren entstand die Idee dazu – über die Jahre ist viel Schönes entstanden. Seit zwei Jahren gibt es die Aktion für die Jugend in Kopplung mit dem Familientag, der die Einheimischen und Neu-Rheinsberger integrativ zusammenbringen soll. Auch am Sonnabend war der Rheinsberger Sportplatz gut gefüllt mit Angeboten und Gästen. Viele sagen: So schön war’s noch nie.

90 Jahre Leegebruch

Vier Gruppen mit jeweils etwa 50 interessierten Leegebruchern führte Bauamtsleiter Norman Kabuß beim Tag der offenen Tür am Sonnabend durch das neue Gemeindezentrum an der Birkenallee. Es war der Auftakt für einen gelungenen Festtag, bei dem der 90. Jahrestag als unabhängige Gemeinde gefeiert wurde.

Eröffnungskonzert der 40. Lindower Sommermusiken

„Singet dem Herrn ein neues Lied“, erschallt es stimmgewaltig aus rund 40 Kehlen. Das kann als Motto fürs ganze folgende Konzert herhalten. Die Musiker sind hochkarätig – und das für ein kleines Örtchen wie Lindow. Vor 40 Jahren wurden die Lindower Sommermusiken aus der Taufe gehoben und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Lindowern und Gästen von auswärts.

