Potsdam

Das Wochenende wird in Berlin und Brandenburg mit viel Sonnenschein und bis zu 34 Grad am Freitag eingeleitet. Am Nachmittag kann es dann aber in einigen Teilen Brandenburgs vereinzelt zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite mitteilte. Am Samstag nimmt demnach vor allem im Westen der Region die Gefahr von Hitzegewittern am Nachmittag und Abend zu. Die Höchsttemperaturen bleiben aber bei 31 bis 34 Grad.

Meteorologen rechnen am Sonntag dann noch einmal mit vereinzelten Schauern und Gewittern vor allem an Oder und Neiße. Tagsüber soll es sich dann auflockern und trocken bleiben. Die Temperatur liegen nach der Prognose bei 28 bis 31 Grad.

Von Sophia Förtsch