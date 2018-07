Potsdam

Wegen eines Oberleitungsschadens konnte der Hauptbahnhof Potsdam am Montagabend Abend gut eine Stunde lang nicht angefahren werden. Nur die S-Bahn verkehrte, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Regionalbahnen seien umgeleitet worden oder hätten vor dem Halt in Potsdam gewendet. Auf der Fernverkehrsstrecke in Richtung Magdeburg sei ein Zug ohne Halt in Potsdam umgeleitet worden. Gegen 20.30 Uhr konnte der Bahnhof von Berlin aus wieder angefahren werden.

Gesperrt blieb dagegen die Strecke zwischen Bahnhof Charlottenhof und dem Hauptbahnhof. Dort war wegen des Oberleitungsschadens eine Bahn liegengeblieben. Der Zug mit 26 Reisenden wurde evakuiert. Zwischen Potsdam und Werder fuhren Busse im Ersatzverkehr mit Bussen.

Von Ralf Thürsam