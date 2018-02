Demos in Cottbus: Wo war der OB?

Cottbus. Wie zerrissen die Stadt Cottbus in diesen Tagen ist, zeigten eindrücklich die beiden Demonstrationen am Samstag. Beide konnten gegensätzlicher nicht sein – die einen waren für Flüchtlinge und eine weltoffene Stadt, die anderen gegen Ausländer und Zuwanderung. Die Stimmung war aufgeladen, es blieb aber auch dank eines Großaufgebots der Polizei friedlich – immerhin.

Die Lage in der Stadt ist alles andere als einfach. Zumal es wenig gibt, was beide Seiten verbindet. Um so wichtiger ist es, jetzt auf die drängenden Fragen der Bürger einzugehen und diese schnell und konkret zu beantworten. Das Mit- und Nebeneinander von Deutschen und Geflüchteten ist oft schwierig. Es gibt Probleme in der Integration. Fehler müssen korrigiert sowie Recht und Ordnung durchgesetzt werden.

Verwunderlich dabei ist, warum der Oberbürgermeister der Stadt, Holger Kelch, ausgerechnet in einer solchen Situation abtaucht und am Wochenende keine klare Position bezieht. Statt sich an die Spitze zu stellen und mit dafür zu sorgen, dass die Stadt friedliebend bleibt und Rassismus, in welcher Schattierung auch immer, keine Chance hat, überlässt er die Debatte anderen. Hilferufe an das Land reichen allein nicht aus. Cottbus braucht eine starke Stimme, sonst wird der Ruf der Stadt nachhaltig leiden.

Von Igor Göldner