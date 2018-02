Demos legen Innenstadt in Cottbus lahm

Cottbus. Am Samstag sind im Cottbuser Innenstadtbereich mehrere Demonstrationen angekündigt. Verschiedene Gruppieren haben Versammlungen angekündigt.

Das fremdenfeindliche Bündnis „Zukunft Heimat“ hat eine Versammlung um 14 Uhr auf den Oberkirchplatz angekündigt. Die Veranstalter appellieren an die Regierung, die „Grenzen vor dem illegalen Übertritt Fremder“ zu schützen. Auf den Straßen und Plätzen könne man sich „längst nicht mehr so selbstverständlich und sicher bewegen, wie wir es seit jeher gewohnt waren“.

Bei der vorherigen Demonstration „Zukunft Heimat“ am 20. Januar 2018 hatten sich über 1000 Menschen versammelt.

Protest angekündigt

Gegen diese Demonstration gibt es vielfältige Aufrufe zum Protest. Die Gruppe „Leben ohne Hass“ ruft zu einer Demonstration um 11 Uhr am Altmark auf, „um für ein friedliches Miteinander zu demonstrieren“.

Auch die Antifa hat sich dem Aufruf angeschlossen, gegen die Zukunft Heimat“-Demonstration am Oberkirchplatz zu protestieren. Man solle gegen 11 Uhr am Altmarkt „zahlreich erscheinen!Für ein Leben ohne Angst, Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit!“, heißt es in einem Tweet.

Die Polizei weist daraufhin, dass sich Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr auf Verkehrseinschränkungen einstellen müssen.

Besonders in den Bereichen um den Altmarkt, im Bereich um den Gerichtsberg, die Bahnhofstraße und in der Karl-Liebknecht-Straße kann es zu Einschränkungen kommen.

Aktuelle Informationen über den Polizeieinsatz werde es laufend über den Twitter geben. Hier wird die Polizei auf dem Einsatzkanal der Polizei des Landes Brandenburg „@PolizeiBB_E“ und unter dem Hashtag #CB0302 twittern.

Pulverfass Cottbus

Seit Wochen steht Cottbus in den Schlagzeilen. Immer wieder kam es in letzter Zeit zu Gewalttaten. Mal kam es zu gewalttätigen Übergriffen durch junge Flüchtlinge, ein anderes Mal waren die Flüchtlinge die Opfer. Wegen der kritischen Situation in der Stadt hat Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter einen vorläufigen Flüchtlingsstopp verfügt.

Zuletzt hatten zwei 15 und 16 Jahre alte Syrer nach einem Streit unter Jugendlichen einen 16-jährigen Deutschen mit einem Messer im Gesicht verletzt.

Für Aufsehen sorgte zuvor auch ein Angriff von drei jungen syrischen Flüchtlingen auf ein deutsches Ehepaar. Es gab zuletzt aber auch eine Attacke Unbekannter auf Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft.

Am vergangenen Samstag kam in der Cottbuser Innenstadt erneut zu einer heftigen Auseinandersetzung unter Syrern. Die Polizei musste eingreifen. Wenig später versammelten sich NPD-Anhänger in der Innenstadt und verteilten Flyer und Dosen mit Reizgas an Passanten. Auch hier griff die Polizei durch.

Thema im Landtag

Auch der brandenburgische Landtag hat sich bereits mit der Situation in Cottbus auseinandergesetzt. Am Donnerstag wurde erbittert über dieses Thema gestritten. Die Parteien wollen eine Lösung suchen und finden und sich damit von der AfD abgrenzen, die der Landesregierung Versäumnisse und im Hinblick auf die Aufnahme von Flüchtlingen einen „Willkommenszirkus“ vorwarfen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke rief die menschen auf, sich am 15. Februar an der Demonstration „Cottbus bekennt Farbe“ für ein friedliches Miteinander zu beteiligen.

Von MAZonline