Potsdam

Nach den starken Regenfällen am Donnerstagmorgen im Norden und Nordwesten Brandenbuges rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages auch weiterhin mit großen Niederschlagsmengen. Vor allem in Berlin sowie im Osten und Süden Brandenburgs.

Nachdem der DWD am Donnerstagmorgen auf seiner Internetseite vor heftigem Starkregen warnte, wurde die Warnung etwas zurückgestuft. Dennoch erwarten die Wetterexperten weiterhin große Niederschlagsmengen.

Straßenverkehr läuft in Brandenburg trotz Starkregen

Auf Brandenburgs Straßen ist es trotz der Starkregenfälle am Donnerstagmorgen zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Das teilte die Leitstelle der Polizei in Potsdam mit. Dennoch gaben die Behörden wegen des starken Niederschlags eine Verkehrswarnung heraus.

In Berlin wurde am Donnerstagmorgen wegen des heftigen Regens die Autobahn 100 am Kaiserdamm gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, kam es dort zu einem längeren Stau.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist ein Tief mit sehr feuchter Luft für das Regenwetter in Brandenburg und Berlin verantwortlich. Gebietsweise sei mit Starkregen von 20 und 35 Liter pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden zu rechnen.

Von MAZonline