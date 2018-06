Wer eine Drohne steuern will, die mehr als zwei Kilogramm wiegt, braucht einen Führerschein. Die Handwerkskammer Potsdam bietet ab September als eine der ersten Handwerkskammern in Deutschland Lehrgänge dafür an. Experten sagen: Drohnen werden bald zur Grundausstattung auch kleiner Betriebe gehören.