Die Grüne Woche: Promis, Pferde und Proteste

Die Grüne Woche eröffnet an diesem Freitag in Berlin. Die weltweit bedeutendste Ernährungsmesse zieht jährlich Hunderttausende Besucher an und ist das wichtigste Schaufenster für Brandenburger Produzenten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder allerhand Exotisches. Das lockt Prominente und provoziert Proteste.