Die MAZ wünscht frohe Weihnachten

Potsdam. Diese Geschichte ist sicher die am häufigsten erzählte der Welt. Die Protagonisten sind alte Bekannte, sie begegnen uns mit kalendarischer Regelmäßigkeit wieder. Wir wissen, wie diese Erzählung von dem Kind in der Krippe beginnt, wir wissen, wie sie endet. Sie erzählt von einem neuen Anfang und sie verspricht Zuversicht. Doch wer kann eigentlich noch etwas mit diesem bedeutungsbeladenen Welterlösungsversprechen zu Weihnachten anfangen? Ist das Fest inzwischen nicht eher ein verordneter Stopp des Alltags?

Ein Modell der Porzellan-Krippe der Sitzendorf Porzellan-Manufakur im Krippenmuseum in Oberstadion (Baden-Württemberg). Quelle: dpa

Das größte Familienfest des Jahres ist mit seiner christlichen Tradition zwar Teil des kulturellen Gedächtnisses, doch wir haben es in unserer säkularisierten Gesellschaft schleichend umgedeutet. Wer heute noch „gesegnete Weihnachten“ wünscht, erntet eher verwunderte Blicke; wir wünschen uns stattdessen „besinnliche“ und „erholsame“ Tage. Und stets schwingt dabei die Sehnsucht nach Ruhe, nach einer Atempause mit. Sind wir so erschöpft?

Zeit, um zur „Besinnung“ zu kommen

Sicher: Die Welt ist laut geworden, sie ändert sich schnell und das in hoher Drehzahl. Der Lärm des Alltagslebens bedrängt viele zuweilen, manch einer kommt da nicht mehr mit und reibt sich verwundert die Augen, in welchem Tempo die Digitalisierung die Arbeits- und Alltagswelt umkrempelt. Dass sich politische Fronten in der Welt radikal verschieben. Dass es eine Kluft gibt zwischen Etablierten und „Verlierern“ dieser Modernisierungstendenzen. Am Jahresende wirkt die Welt mit all ihren großen und kleinen Problemen wie angehalten: Jetzt soll es endlich behaglich sein. Und so sind diese Tage auch eine große Chance, wirklich zur „Besinnung“ zu kommen und den Lärm des Lebens für ein paar Tage auszusperren. Was auch immer man unter „Besinnung“ verstehen mag.

Weihnachtsbotschaft ist universell

Auch das schwingt in der Geschichte aus Bethlehem mit, in der von der ruhigen, stillen Nacht die Rede ist, in der man sich nicht zu fürchten braucht. Diese Botschaft macht dieses Fest so universell; auch wenn die Rolle des Christentums immer weiter abnimmt, weil knapp die Hälfte der Menschen im Land gar keiner Religion angehört oder einer anderen. Doch was man bei aller Besinnlichkeit nicht vergessen darf: Der christliche Kern des Festes ist ein Fundament unserer Gemeinschaft – und wir tun gut daran, uns dessen in diesen Tagen auch zu vergewissern. So wurde an einem Gymnasium in Niedersachsen vor einigen Tagen das Singen von „O du fröhliche“ aus dem Unterricht in den Nachmittag verbannt – aus Rücksicht auf eine muslimische Schülerin. Das muss nicht sein – hat diese Tradition doch nicht nur etwas mit Religion, sondern auch mit Kulturgut zu tun.

Das ist ja das Schöne am Weihnachtsfest: Jeden erreicht die Botschaft anders. Für die Bedeutung sind wir nämlich selbst verantwortlich.

Von Hannah Suppa