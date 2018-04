Wetter - Die Sonne meldet sich in Brandenburg zurück

Nach dem regnerischen Intermezzo ist die Sonne zurück in Berlin und Brandenburg. Schon am Samstagnachmittag lockert sich die Wolkendecke von Süden her wiederauf, die Temperaturen steigen auf 13 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Zwar werden im Laufe des späten Nachmittags vom Havelland, über Berlin bis zum Oderbruch noch Schauer und mit hoher Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter erwartet, aber südlich davon bleibt es meist heiter.

In der Nacht zum Sonntag soll zwar bewölkt, aber niederschlagsfrei werden. Örtlich kann es Nebel geben und die Sichtweite unter 150 Meter sinken. Die Temperatur gehen auf 7 bis 3 Grad zurück.

Doch dann wird es freundlicher: Sonntag, Montag und Dienstag stehen der Region laut DWD schöne Tage bevor mit Spitzentemperaturen in der Lausitz von bis zu 25 Grad, in Berlin werden 23 Grad erwartet. Mit 18 bis 19 Grad wird es in der Prignitz am kältesten. Vereinzelt kann es zu Schauern kommen.

Auch in der zweiten Wochenhälfte setzt sich das gute Wetter fort: Bei viel Sonne bleibt es frühlingshaft warm.

Von MAZonline