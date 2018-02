Die besten Veranstaltungstipps für das Wochenende

Potsdam. Und das geht ab am Wochenende:

Geschichten über das Leben mit Sulaiman Masomi

Das Wort und die Menschen: Sulaiman Masomi verbindet beides. Quelle: Promo

Wenn Sulaiman Masomi die Bühne betritt, wird es nicht selten still im Saal. Zu groß ist die Angst, eines seiner Worte zu verpassen. Doch schon nach wenigen Sätzen löst sich die Spannung in allgemeiner Heiterkeit auf - denn die Menschen mögen ihn. Seine Geschichten über sein Leben als Migrant in Deutschland und über die alltäglichen Dinge und Absurditäten des Alltags erzählt Sulaiman Masomi mit viel Witz und Charme. Seine Stücke, die von lustig bis traurig und von inspirierend bis nachdenklich reichen, illustrieren den Facettenreichtum seiner Sprachkunst. Der studierte Literaturwissenschaftler, Medienwissenschaftler und kulturwissenschaftliche Anthropologe hat seine Passion zum Beruf gemacht: Das Wort und die Menschen. Und wo kann man das besser vereinen als auf den Bühnen der Welt? MAZ-Abonnenten mit Abo-Plus-Card profitieren von zehn Prozent Rabatt auf die Eintrittskarte.

» Freitag, 16.02., 20 Uhr » Waschhaus, Schiffbauergasse 6, 14467 Potsdam » Karten: Telefon 0331/2840284 (Eintritt an der Abendkasse: 15 €) www.waschhaus.de

Comedy mit Michael Hatzius und seiner Echse

Die Echse von Michael Hatzius hat auf alles eine Antwort. Quelle: promo

Michael Hatzius ist wieder auf Echse. Der mehrfach preisgekrönte Puppenspieler und Comedian präsentiert seine Soloshow „Echstasy“ . Angeführt wird sein tierisches Ensemble natürlich auch dieses Mal vom Star des Abends, der allwissenden Echse, die mittlerweile auch Gastgeber einer eigenen TV-Show ist. Großmäulig gibt sie neue Anekdoten aus ihrem bunten Leben zum Besten, surft durch die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft , und dabei auch nicht den entlegensten Winkel ihrer Gedankengänge auslassen. Die Echse hat stets ein offenes Ohr für das Publikum, denn Improvisation ist die große Leidenschaft von Michael Hatzius. Neben der Echse und anderen Publikumslieblingen aus dem ersten Programm, wie dem schüchternen Huhn, dürfen sich die Fans auf neue schräge Charaktere und Überraschungen freuen. Auch hier profitieren MAZ-Abonnenten mit Abo-Plus-Card von zehn Prozent Rabatt auf die Eintrittskarte.

» Freitag, 16.02., 20 Uhr » Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76-78, 14482 Potsdam » Karten: Telefon 0331/2840284 (Eintritt an der Abendkasse: 27 €) www.lindenpark.de

Die biblische Geschichte als Figurentheater

Das Stuffed Puppet Theatre Amsterdam erzählt „Babylon“ Quelle: T-Werk

The Stuffed Puppet Theatre Amsterdam gastiert im T-Werk. Gezeigt wird das Stück „Babylon“: Ein einsamer Strand in Nordafrika. Das letzte Boot ist auf dem Weg nach Babylon, dem Gelobten Land. Ein nervöser Kapitän wartet ungeduldig auf seine letzten Passagiere, alles Flüchtlinge. Mit am Strand wartet das Böse: der Teufel selbst. Wartet. Lauert. Auf einen ganz bestimmten Passagier. Eine griechische Tragödie kündigt sich an, Gott selbst muss schließlich eingreifen. Wer wird überleben? Wer nicht? Und wer wird am Ende errettet werden? Eine moderne biblische Geschichte über den Menschen und sein Schicksal. Ein Figurentheater in leicht verständlichem Englisch.

» Freitag, 16.02. und Samstag, 17.02., jeweils 20 Uhr » T-Werk, Schiffbauergasse 4E, 14467 Potsdam » Telefon 0331/719139 (Eintritt: 18/12/8 €)

www.t-werk.de

Südamerikanische Kammermusik in Kleinmachnow

Das Tango Element Project ist ein Berliner Instrumentalduo in der seltenen Besetzung Gitarre und Akkordeon. Tina Klement (Gitarre) und Barbara Klaus Cosca (Akkordeon) haben sich der Aufführung südamerikanischer Kammermusik verschrieben. In ihren Konzerten verbinden die beiden Klassik, Tango Nuevo und Jazz und ziehen ihre Zuschauer mit ausdrucksstarker Melodik und rhythmischer Leichtigkeit in ihren Bann. Die musikalische Reise führt vom brasilianischen Bossa Nova eines Chelso Machado über den argentinischen Tango Nuevo eines Astor Piazzolla bis hin zur mexikanischen Sandunga.

» Freitag, 16.02., 20 Uhr » Kultraum im Landarbeiterhaus, Zehlendorfer Damm 200, Kleinmachnow » Telefon 033203/77395 (Eintritt: 15/12 €) www.kult-raum.de

Durch die Lüfte

Freestyle-Motocross bei der „Night of the Jumps“. Quelle: Promo

Über 180 000 Fans haben den Freestyle-Motocross-Sportlern der „Night of the Jumps“ in Berlin bei ihren atemberaubenden Tricks zugejubelt. Seit 2005 ist die bekannteste und extremste FMX-Sportserie der Welt jedes Jahr zu Gast in der Hauptstadt. Wenn sich die Extremsportler auf ihren Dirtbikes durch die Mercedes-Benz Arena katapultieren, wird den Zuschauern wieder der Atem stocken.

» Freitag, 16.02., 20 Uhr, und Samstag, 17.02., 19 Uhr » Mercedes-Benz-Arena, Mercedes-Benz-Platz 1, 10243 Berlin » Karten: www.eventim.de (Eintritt: ab 41,30 €)

Lesung trifft Impro

Lesung trifft Impro, Dirk Lausch trifft Thomas Jäkel. Quelle: Promo

Lesung trifft Impro mit Dirk Lausch und Thomas Jäkel . Bei diesem ganz speziellen Programm ist dann einmal mehr das Publikum gefragt! Denn: Ohne Mitwirkung der Gäste läuft‘s gar nicht. Na ja, zumindest nicht im Sinne der Erfinder! Deshalb ist ein ganz kleines bisschen Vorbereitung sehr hilfreich. Die Künstler freuen sich, wenn jeder etwas mitbringt, was sich vorlesen lässt: Roman, Kurzgeschichte, Schlagertext, Werbeanzeige, Liebesgedicht, SMS, Einkaufszettel, Behördenbrief oder Speisekarte – wird alles gern genommen. Gelesen wird, was auf den Tisch kommt – zur Not auch Buchstabensuppe.

» Freitag, 16.02., 19 Uhr » Lise-Meitner-Gymnasium, Ruppiner Straße 19, 14612 Falkensee » Reservierungen: claudia.reckermann@asb-falkensee.de

Schlosskonzert

Um 15 Uhr beginnt die Schlossführung mit Schlossbereichsleiterin Dr. Margrit Schulze. Das Gemälde „Kapitän von Rohr“ kehrt zurück ins Schloss Königs Wusterhausen und bildet darum einen Schwerpunkt der Führung. Danach folgt um 17.30 Uhr die Konzertlesung „Années de Pèlerinage“ mit Hans-Jürgen Schatz (Rezitation) und Gerlint Böttcher (Piano). In der Konzertlesung setzen sich beide Künstler mit den „Années de Pèlerinage“ von Franz Liszt und den Texten von George Gordon Noël Lord Byron und Étienne Pivert de Sénancour künstlerisch auseinander. Im übertragenen Sinn war auch das Gemälde „Kapitän von Rohr“ auf Reisen, bevor es nun ins Schloss Königs Wusterhausen zurückkehrt.

» Samstag, 17.02., 15 Uhr » Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen » Telefon 0331/9694200 (Eintritt: 33/26 €) » www.spsg.de

Soundtrack des 80er-Cyberpunk

“We Invented Paris" Quelle: Promo

„We Invented Paris“ ist das Kollektiv um den Basler Sänger und Songwriter Flavian Graber. Es vereint Musiker, Designer und Filmemacher und erfindet seine Architektur und sein Klangbild seit dem Startschuss vor sieben Jahren immer wieder neu. Nach zwei erfolgreichen Album-Veröffentlichungen und über 250 Shows in ganz Europa entschieden sich Graber und seine Mitstreiter vor zwei Jahren für eine kreative Schaffenspause. Jetzt sind We Invented Paris zurück – mit klarer Haltung und neuer Musik. Das frische Songmaterial markiert dabei einen gravierenden Einschnitt in das bisherige Folk-Pop-Gewand der Schweizer: Die Akustikgitarre ist der Keytar gewichen – und damit der Songwriter-Habitus der retroelektronischen Popmusik. We Invented Paris liefern den perfekten Soundtrack eines 80er-Cyberpunk-Dramas, das im Jahre 2017 spielt. Die MAZ präsentiert das Konzert.

» Samstag, 17.02., 20 Uhr » Waschhaus, Schiffbauergasse 6, 14467 Potsdam » Karten: Telefon 0331/2840284 (Eintritt: 18 €) www.waschhaus.de

Musik der grünen Insel

Irische Klänge mit AleWood. Quelle: Promo

AleWood holen die Atmosphäre der irischen Pubs nach Potsdam. Mit Gitarre, Ulieann Pipe und Whistles vermag beim Spiel der Jigs, Hornpipes und Reels kein Fuß mehr still zu stehen. Melancholische Balladen und typische Trinklieder laden direkt zum Mitsingen ein. Unterstützt von Gabriele Knobloch an der Fiddel zieht die Band jeden in den Bann der grünen Insel.

» Samstag, 17.02., 19 Uhr » Kulturscheune Marquardt, Fahrländer Straße 1, 14476 Potsdam »Karten: Telefon 01522/4266245 (Eintritt: 7,50 €) www.kulturscheune-marquardt.de

Ungesundes im Miteinander

Pursche und Klucke machen ein Selfie. Quelle: Promo

Sie gehen nicht gern in die Notaufnahme? Das sollten Sie aber unbedingt, auf jeden Fall in die der Schwarzen Grütze ! Denn im nagelneuen Programm des bekannten Kabarett-Duos werden keine Hals- und Beinbrüche diagnostiziert, hier geht es eher um das Ungesunde unseres Miteinanders, unsere mentalen Schonhaltungen und geistigen Blutergüsse. Rasant, schräg und äußerst musikantisch präsentieren uns die beiden bösen Barden Pursche und Klucke wieder eine Momentaufnahme unseres ganz alltäglichen Wahnsinns. Da schickt der Unfallservice des Dudelfunks die Gaffer zu den neuesten und schwersten Verkehrsunfällen, da scheitert ein Suizid daran, dass wir uns in der digitalen Welt nicht mehr löschen können, und am Ende fordert der rechtslastige Patient bei der Transplantation lautstark eine „deutsche“ Niere ein. Und spätestens zum Ende des Konzertes wird uns klar: Das Einzige, das in diesem Land wirklich gesund ist, ist das Lachen! Und wieder bekommen MAZ-Abonnenten mit Abo-Plus-Card zehn Prozent Rabatt auf die Eintrittskarte.

» Samstag, 17.02., 20 Uhr » Audimax der Technischen Hochschule, Magdeburger Straße 51, 14770 Brandenburg/Havel » Karten: Telefon 0331/2840284 (Eintritt: ab 17,50 €)

Mit dem Förster auf Pirsch

Am Samstag kann man sich mit der Naturwacht und dem Förster auf Pirsch begeben, um den Waldtieren auf die Spur zu kommen. Welche wild lebenden Tierarten gibt es im Naturpark? Wie sind die Lebensbedingungen? Wovon ernährt sich das Wild? Im Anschluss an die Pirsch durch Wald und Feld kann man sich bei einem kleinen Picknick am Feuer wärmen, stärken und sich vielleicht noch etwas über das Erlebte austauschen. Bitte denken Sie an warme Kleidung.

» Samstag, 17.02., 13 Uhr » Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Raben » Anmeldung/Auskunft: Telefon 033848/60004 » E-Mail: info@flaeming.net

Führungen durch die Landeshauptstadt

Führung durch Potsdam. Quelle: Roman Soike

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es für die Führung „Ein Hoch auf Potsdam – Führung durch die Potsdamer Mitte“ einen weiteren Termin am Samstag um 15 Uhr.

Ein Potsdam-Kenner führt die Gäste vom Alten Markt entlang der Alten Fahrt hinauf in die 17. Etage des Hotel Mercure zu einem der schönsten Ausblicke auf Potsdam. Zugleich gibt die Veranstaltung einen Rückblick auf 1025 Jahre Potsdam-Geschichte . Eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich. Filminteressierte können ebenfalls am Samstag 15 Uhr auf den Spuren des Films zu alten und neuen Original-Motiven und Drehorten in der historischen Mitte der Filmstadt Potsdam wandeln. Aber auch hier gilt: An der Führung „Und bitte! Der Filmschauplatz Potsdam“ kann nur nach Voranmeldung teilgenommen werden.

» Samstag, 17.02., 15 Uhr »Tourist-Information am Alten Markt, Humboldtstraße 1-2, 14467 Potsdam » Voranmeldung: Telefon 0331/27558899

Antik & Trödel in der Schiffbauergasse

Im besonderen Ambiente der Schinkelhalle in Potsdam findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, wieder der beliebte Antik-, Trödel- u. Sammlermarkt statt. Zahlreiche Aussteller laden zum Schauen und Stöbern ein. Wer sich für Antiquitäten und Sammlerdinge interessiert, kann nach Lust und Laune zwischen all den bunten Ständen nach Raritäten suchen.

» Samstag, 17.02. und Sonntag, 18.02., jeweils 10 bis 18 Uhr » Schinkelhalle, Schiffbauergasse 4A, 14467 Potsdam » Informationen: Telefon 0162/9843662 www.schinkelhalle.de

Zauberhafter Märchenabend

Das Duo AmbraMyrrha verzaubert das Publikum auf der Himmelpforter Winterbühne mit ihrem Programm „Sir Gawains Hochzeit - oder was begehren die Frauen wirklich? Keltische Märchen und Mythen von Liebeslist & Liebeslust“. Kenntnisreich und lebendig erzählt Ana Rhukiz keltische Märchen und Mythen und wird musikalisch von Myriam Kammerlander mit den feinen Melodien der Böhmischen Wanderharfe begleitet.

» Samstag, 17.02., 19 Uhr » Weihnachtshaus Himmelpfort (Haus des Gastes), Klosterstraße 23, 16798 Himmelpfort » Reservierung: Telefon 033089/41888 oder unter kultur@weihnachtshaus-himmelpfort.de (Eintritt frei)

Klassik meets Breakdance

Breaking Mozart Quelle: Promo

Die erste Zusammenarbeit Christoph Hagels mit der preisgekrönten bayerischen Breakdancegruppe DDC entstand 2013 als Auftragsarbeit des Mozartfests Würzburg. Die Aufführung wurde zuletzt im April mit sechs Vorstellungen im Münchner Prinzregententheater gefeiert und wird 2018 auch in Wien und Paris gastieren. In Berlin treten Christoph Hagel und die DDC mit „Breakin`Mozart“ am Sonntag in der Philharmonie auf.

» Sonntag, 18.02., 20 Uhr » Philharmonie, Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin » Karten: www.eventim.de (Eintritt: ab 42,55 €) » www.berliner-philharmoniker.de

Das Chaos menschlicher Beziehungen

„Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ ist das wohl bekannteste Werk des Ende 2016 verstorbenen Autors Edward Albee. Seit der Uraufführung 1962 gilt das Stück über die legendäre nächtliche Party von Martha, George, Nick und Süsse als „Klassiker“ und als Schauspielerfest. Was kann geschehen, wenn nach Mitternacht zwei Ehepaare aufeinander treffen? - Ein jüngeres auf ein älteres? Wie spielt man „Gib’s dem Gast“? Und welche Spielregeln kann Mann oder Frau in einem brutalen Ehekrieg verletzen? Das Stück feiert am Sonntag Premiere. Mit Simone Thomalla, Klaus Christian Schreiber, Karla Sengteller und Emre Aksizoğlu.

» Sonntag (18.02.), 18 Uhr » Renaissance-Theater, Hardenbergstraße 6, 10623 Berlin » Telefon 030/3124202 (Eintritt: 20 bis 40 €) www.renaissance-theater.de

BeziehungsWeisen

Sky du Mont und Christine Schütze. Quelle: Promo

„Gemeinsamkeiten machen eine Beziehung zwar angenehm, interessant wird sie jedoch erst durch die kleinen Verschiedenheiten“ wusste schon Konfuzius. Das versichern auch zwei Künstler, denen Offenheit und das Lachen über sich selbst gemeinsam sind und sie damit zum Schlagabtausch der Geschlechter prädestinieren. Aus großer Literatur und ihren eigenen Chansons stricken Sky du Mont und die Pianistin und Musikkabarettistin Christine Schütze einen komödiantisch-musikalischen Abend voller amüsanter Missverständnisse. Mit ganz viel Verständnis für die kleinen und größeren menschlichen Schwächen.

» Sonntag, 18.02., 17 Uhr » Kulturzentrum, Märkischer Platz 3, Rathenow » Telefon 03385/519051 (Eintritt: 31/25 €) www.kulturzentrum-rathenow.de

Matinée mit Bruno Preisendörfer

In „Als unser Deutsch erfunden wurde: Reise in die Lutherzeit!“ schaut Bruno Preisendörfer Luther und vielen seiner Zeitgenossen über die Schulter, wir erleben ihr öffentliches Wirken, aber auch ihren Alltag. Mit Götz von Berlichingen überfallen wir Nürnberger Kaufleute und werden selbst von Nürnbergern belagert. Wir sehen den Fuggern in ihrem Augsburger Kontor auf die Finger und machen uns mit den Welsern bei der Ausbeutung Venezuelas die Hände schmutzig. Albrecht Dürer lernen wir beim Malen kennen, Hans Sachs beim Versemachen und Luthers Frau Katharina bei der Haushaltsführung – bis wir mit ihr vor der Pest aus Wittenberg fliehen. Wir reihen uns in Landknechts-Haufen ein, proben mit fränkischen und thüringischen Bauern den Aufstand, lauschen brav den Predigern und fürchten uns vor dem Jüngsten Gericht.

» Sonntag, 18.02., 11 Uhr » Villa Quandt, Große Weinmeisterstraße 46/47, Potsdam » Karten: Telefon 0331/2804103 (Eintritt: 10/8 €)

Ausstellung: Psyche und Eros

Ulrike Rosenbach trat 1971 mit ersten Videoarbeiten, Performances und Kunst-Aktionen an die Öffentlichkeit. Die Meisterschülerin von Josef Beuys war eine der ersten, die sich der Videokunst als Medium künstlerischer Aussage bediente. Ihr Interesse galt dabei schon früh dem Hinterfragen typisierter Frauenbilder sowie der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Bis heute wurde es zum Ausgangspunkt vieler skulpturaler und Video-Arbeiten. Das Geheimnisvolle, Mystische und Mythische hingegen war eine eher wenig beachtete Thematik ihrer Arbeit. Die Ausstellung in der Galerie Kunstflügel greift diesen Werkkomplex auf und gibt damit Einblick in eine besondere Facette des umfangreichen Werks dieser ungewöhnlichen Künstlerin.

» Vernissage: Sonntag (18.02.), 15 Uhr, zu sehen bis 25.03., Do-So 14-18 Uhr » Galerie Kunstflügel, Seebadallee 45, Rangsdorf » Telefon 033708/70733 www.gedok-brandenburg.de

Ausflug ins Museum Baruther Glashütte

Das Museum Baruther Glashütte bietet eine s

pannende Einführung in die Welt des Glases und es besteht die Möglichkeit, selbst eine Glaskugel zu formen. Weiterhin werden im Museum Herstellungstechniken und Eigenschaften des universellen Werkstoffes vermittelt und die Besucher erfahren Wissenswertes über die 300-jährige Geschichte von Siedlung und Werk der Baruther Glashütte. 20 Mitmachangebote, Spielplätze, die Natur des Urstromtales und vieles mehr sorgen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.

» Museum Baruther Glashütte, Hüttenweg 20, 15837 Glashütte » Telefon 033704/980914 www.museumsdorf-glashuette.de

