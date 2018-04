Editorial - Die neue MAZ: Mit einem Klick in die Heimat

Liebe Leserinnen und Leser,

wie schön, dass Sie da sind - und ein herzliches Willkommen bei Ihrer neuen digitalen MAZ! Sie haben es sicher sofort gesehen: Die Webseite Ihrer MAZ hat ein neues Layout und neue Funktionen für Sie. Wir haben uns herausgeputzt und gründlich aufgeräumt, neu sortiert und gestaltet. Ihre MAZ ist nun moderner, übersichtlicher und vor allem: lokaler.

Sie wohnen in Kyritz? In Luckenwalde, Oranienburg oder Bad Belzig? Ihre Nachbarschaft ist nur einen Klick entfernt – denn nun hat Ihre Stadt, Ihre Gemeinde oder Ihr Dorf ein eigenes digitales Zuhause bei uns. Weil uns die Themen vor Ihrer Haustür besonders wichtig sind. Wir haben hier einmal zusammengefasst, was Sie zur neuen Seite wissen müssen.

Ihr Ort als Startseite

Mein persönlicher Tipp: Machen Sie Ihren Ort zu Ihrer Startseite – sei es als „Lesezeichen“ in Ihrem Browser oder als Link auf Ihrem Homescreen auf dem Smartphone. So ist Luckenwalde, Kyritz oder Oranienburg nur einen Klick entfernt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim digitalen Lesen Ihrer MAZ – und freuen uns über Lob und Kritik! Deshalb haben wir auf jeder Seite den blauen Feedback-Knopf eingerichtet, mit dem Sie Kontakt zu uns aufnehmen können. Schreiben Sie uns kurz, was Ihnen gefällt und wo Sie noch Verbesserungsbedarf sehen. Beim „Speziellen Feedback“ können Sie sogar den Teil auf einer Seite anklicken, auf den Sie sich beziehen wollen. Bei so einem Relaunch kann es auch immer etwas ruckeln – umso mehr sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, wenn Sie etwas entdecken, dass noch nicht so ganz rund läuft. Sie können uns aber natürlich auch bei Facebook oder Twitter erreichen.

Kommen Sie gut an – in Ihrer neuen digitalen Nachbarschaft!

Ihre

Hannah Suppa MAZ-Chefredakteurin

twitter.com/hannah_suppa

MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa. Quelle: MAZ

PS: Sie wollen die MAZ digital lesen? Qualitätsjournalismus können wir nicht verschenken – deshalb sind die lokalen und regionalen Nachrichten, Reportagen und Kommentare nur für Abonnenten unbegrenzt zu lesen. Abonnenten der gedruckten MAZ lesen die Texte auf MAZ-online.de sowie im E-Paper für nur zwei Euro im Monat. Wer ohne Zeitungs-Abo die neuen Inhalte online aufrufen will, muss individuell zahlen - per Online-Abo. Es gibt Tarife für einen Tag, einen Monat, ein und zwei Jahre. Ab gerade mal 0,99 Cent pro Tag können alle, die nur online die MAZ lesen wollen, das Angebot nutzen.

