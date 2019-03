Potsdam

Sommer, Sonne, Biergarten. Pünktlich mit dem schönen Wetter hat auch die Biergartensaison begonnen. Nach einer Fahrradtour, einem Spaziergang oder pünktlich zum Frühschoppen entspannt unterm Blätterdach sitzen und ein kühles Blondes genießen – das geht an vielen Orten in Potsdam. Ob direkt am Wasser, am Waldrand oder mitten in der Stadt, das Hopfengetränk schmeckt überall. Wir zeigen Ihnen die schönsten Biergärten der Landeshauptstadt.

Zur Galerie Frisch gebrautes oder gezapftes Bier wird an vielen Orten in Potsdam ausgeschenkt. In welchen Biergärten in der Landeshauptstadt man das kühle Hopfengetränk genießen kann, zeigt diese Galerie.

Übrigens: Wie kommt der Biergarten eigentlich zu seinem Namen? Biergärten entstanden in Bayern im 19. Jahrhundert in München. Das zu dieser Zeit beliebte untergärige Bier konnte nur in den kalten Monaten hergestellt werden. Um aber auch über den Sommer Bier lagern zu können, legten die Münchener Bierbrauer tiefe Bierkeller in den Flussterrassen der Isar an. Auf den Boden des Hangs streute man Kies und pflanzte Kastanien darauf, die im Sommer Schatten werfen. Damit war der Biergarten geboren,

Von MAZonline