Brandenburg Online-Mitfahrdienst - Die verbotene Wartezone der Uber-Fahrer Der Online-Mitfahrdienst nutzt in Deutschland ein gesetzliches Schlupfloch für die Vermittlung von Fahrten. MAZ-Recherchen zeigen, dass sich in Berlin nicht alle Fahrer an ihre Pflichten halten.

In New York (wie hier am LaGuardia-Flughafen) gibt es eigene Abholorte für den Fahrdienstvermittler Uber. In Deutschland ist das Warten an solchen Taxi-ähnlichen Ständen verboten. Quelle: Seth Wenig/dpa