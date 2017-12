Die zehn schönsten Thermen in Brandenburg

Potsdam. Die kalten Wintermonate sind ideal, um mal wieder einen Besuch in der Therme zu planen. Dafür muss man auch gar nicht in die Ferne schweifen – in der Mark gibt es zahlreiche Thermen und Saunawelten, die zum erholen einladen. Die MAZ hat zehn davon rausgesucht:

1. Steintherme Bad Belzig: Im schönen Fläming lässt es sich in der Bad Belziger Steintherme herrlich entspannen. Den Besucher erwarten vielfältige Verwöhnbereiche und ein besonders natürliches Heilmittel: Die jodhaltige Thermalsole. Die Steintherme ist Deutschlands jüngstes Thermalsole-Heilbad. Die jodhaltige Sole hat einen Salzgehalt von etwa 20 Prozent – fast wie im Toten Meer. Sie kommt mit einer Temperatur von 30 Grad aus 775 Metern Tiefe empor gesprudelt und wird für die Badebecken in verdünnter Form aufbereitet.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag von 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr. Preise: Die Tageskarte für die Badewelt kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder (drei bis 15 Jahre) zahlen 5 Euro. Die Tageskarte für die Bade- und Saunawelt kostet 26 Euro, für Kinder 13 Euro. Adresse: Am Kurpark 15, 14806 Bad Belzig. Die Steintherme im Internet >

Die Steintherme ist Deutschlands jüngstes Thermalsole-Heilbad. Quelle: KUF Bad Belzig

2. Fontane Therme Neuruppin: Im zertifizierten Heilwasser schweben, auf Deutschlands größter schwimmender Seesauna schaukeln und sich anschließend direkt im Ruppiner See abkühlen: Das alles geht nur in der Fontane Therme in Neuruppin. Bei vier Wasserflächen, acht Themensaunen, zwei Duschstraßen mit Lichteffekten sowie einer Eisgrotte bleiben keine Wellness-Wünsche offen. Die Seesauna ist mit einer Gesamtfläche von 400 Quadratmetern übrigens die größte ihrer Art in Deutschland. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr. Preise: Von Montag bis Freitag kostet die Tageskarte für Erwachsene 35 Euro, am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen werden 45 Euro fällig. Kinder (drei bis 14 Jahre) zahlen an allen Tagen 20 Euro Eintritt. Adresse: An der Seepromenade 21, 16816 Neuruppin. Die Fontane Therme im Internet >

Besonders bei Sonnenuntergang macht der Blick auf den See mächtig was her. Quelle: Resort Mark Brandenburg

3. Spreewald Therme Burg: In der Spreewaldtherme, einem Sole-Thermalbad, wird das Thermalwasser aus 1 350 Metern Tiefe gefördert – die Quelle befindet sich direkt auf dem Gelände. Mit 240 Gramm Salzgehalt pro Liter gehört das Wasser zu den reichhaltigsten Solen der ganzen Region. Die Spreewälder Holzbadewannen in Form eines Kahnes sind ebenso eine Besonderheit wie die Sole-Inhalation in großen Gurkenfässern. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr, Freitag von 9 Uhr bis Mitternacht. Preise: Erwachsene zahlen für die Tageskarte 24 Euro, Kinder (ein bis zwölf Jahre) 12 Euro. Eintrittskarten sind auch für eine Zeitspanne von zwei, drei oder vier Stunden erhältlich. Adresse: Ringchaussee 152, 03096 Burg (Spreewald). Die Spreewald Therme im Internet >

Nicht nur in der Dämmerung lässt es sich in der Spreewald Therme gut entspannen. Quelle: Yves Sucksdorff

4. Therme Bad Saarow: Ein ganzheitliches Wohlfühl- und Gesundheitserlebnis mit der größten zusammenhängenden Thermalsolefläche in Mittel- und Norddeutschland bietet die Saarow Therme in Bad Saarow. Ein traumhafter Blick in den Kurpark und auf den Scharmützelsee, lassen ganz schnell den Alltagsstress vergessen. Besonders exklusiv: Das Original Bad Saarower Naturmoor. Es ist reich an wertvollen Mineral- und Nährstoffen und nur in der Saarowtherme zu finden. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag von 9 bis 21 Uhr. Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr. Preise: Die Tageskarte im Thermalbad kostet für Erwachsene 20 Euro, für Kinder (ein bis 15 Jahre) 15 Euro. Ein ganzer Tag in der Sauna kostet für Erwachsene 25 Euro, für Kinder 20 Euro. Ein Kombi-Ticket für Thermalbad und Sauna kostet für Erwachsene 30 Euro, für Kinder 25 Euro. Adresse: Am Kurpark 1, 15526 Bad Saarow. Die Saarow Therme im Internet >

Die Saarow Therme bietet die größte zusammenhängende Thermalsolefläche in Mittel- und Norddeutschland. Quelle: Therme Bad Saarow

5. Lausitztherme Wonnemar in Bad Liebenwerda: Neben einem Erlebnisbad mit karibischen Wellenbecken und einem Rutschentower erwartet die Besucher der Lausitztherme in Bad Liebenwerda auch ein Mineralforum mit Kneippbecken und ein Römisches Dampfbad. Auch der im orientalischen Stil gehaltene Wellnessbereich kann sich sehen lassen. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr. Preise: Eine Tageskarte für das Erlebnis- und Sportbad kostet für Erwachsene 13,90 Euro, Kinder (fünf bis 15 Jahre) zahlen 12,50 Euro. Die Tageskarte für das Wonnemar Erlebnisbad kostet für Familien 39,90 Euro. Außerdem sind Vier-Stunden-Karten erhältlich. Adresse: Am Kurzentrum 1, 04924 Bad Liebenwerda. Die Lausitztherme im Internet >

Die Lausitztherme ist auch für einen Familienausflug ideal. Quelle: Reiseland Brandenburg

6. Naturtherme Templin: Das Thermalsolebad bietet auf etwa 10 000 Quadratmetern eine weiträumige Erlebniswelt mit einer großzügigen Badelandschaft inklusive zahlreicher Attraktionen, einem fantasievoll gestalteten Saunabereich sowie einem modernen Wellness- und Therapiezentrum. Wasserratten, Saunafreunde und alle Gesundheitsbewussten finden hier ihre persönlichen Freiräume. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr. Preise: Für die Solebad-Tageskarte zahlen Erwachsene 19 Euro und Kinder (vier bis 16 Jahre) 13,50 Euro. Die Tageskarte für Solebad und Sauna kostet für Erwachsene 23 Euro, für Kinder 17,50 Euro. Adresse: Dargersdorfer Straße 121, 17268 Templin. Die Naturtherme im Internet >

Das 10 000 Quadratmeter große Thermalsolebad in Templin. Quelle: Therme Templin

7. Kristall-Saunatherme Ludwigsfelde: In der textilfreien Saunatherme vermitteln echte Palmen, Bananen- und Zitronenbäume sowie azurblaues Wasser ein Urlaubsgefühl wie in Europas Süden. Eine Poolbar mitten im Thermal-Sole-Becken hält außerdem eine große Auswahl an leckeren Cocktails und Softdrinks bereit. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr. Preise: Die Tageskarte für die Saunatherme (nur textilfrei) kostet für Erwachsene 33 Euro, Kinder (sechs bis 15 Jahre) zahlen 20,60 Euro. Mittwochs kann auch angezogen gebadet werden, die Tageskarte kostet im Mittwochtarif für Erwachsene 28 Euro, für Kinder 15,50 Euro. Adresse: Fichtestraße, 14974 Ludwigsfelde. Die Kristalltherme im Internet >

Alexandra Redon (25, links) und Michaela Christ (28) genießen den freien Tag in der entspannenden Hildegard von Bingen-Sauna. Quelle: Julian Stähle

8. Kristall Kur- und Gradier-Therme Bad Wilsnack: Drei Innenbecken – teils mit Massagedüsen, Sprudelsitzbänken und Schwallwasserduschen ausgestattet – mit Solekonzentrationen von anderthalb bis fünf Prozent laden in der Bad Wilsnacker Therme zum Regenerieren ein. Einmalig in Brandenburg ist der Salzsee mit 24 Prozent Solegehalt, in welchem man völlig entspannt auf dem Wasser schweben kann. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr. Preise: Die Tageskarte für Therme und Sauna kostet für Erwachsene 28 Euro, Kinder (bis fünf Jahre) zahlen 6 Euro, Kinder und Jugendliche (sechs bis 15 Jahre) zahlen 16,80 Euro. Adresse: Am Kähling 1, 19336 Bad Wilsnack. Die Kur- und Gradier-Therme im Internet >

Zum 15-jährigen Bestehen der Kristall- Kur- und Gradier-Therme im vergangenen Jahr traten Schlangenbeschwörerinnen vom Hobbyzoo Krangen auf. Quelle: Andreas König (Archivfoto)

9. Fläming-Therme in Luckenwalde: Ob sportlich ambitionierter Schwimmer, freizeitorientierte Familie oder entspannungssuchender Gast, in der Fläming-Therme ist für jeden Besucher was dabei. Außerdem einzigartig: Die Fläming-Therme beherbergt Deutschlands einzige Karpatensauna aus urigem Holz und besonderer Saunaatmosphäre: Bei 80 Grad gibt es Birkenreisig-Aufgüsse mit original Reisigruten aus den Karpaten. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr. Preise: Die Tageskarte für das Komplettprogramm – also Sauna, Sport- und Freizeitbad – kostet für Erwachsene 19,50 Euro, Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr zahlen 12,30 Euro. Kinder, die unter einem Meter groß sind, zahlen pauschal 2 Euro Eintritt. Adresse: Weinberge 40, 14943 Luckenwalde. Die Fläming-Therme im Internet >

Die Fläming-Therme beherbergt Deutschlands einzige Karpatensauna. Quelle: Elinor Wenke

10. Saunadorf van Almsick in Leuthen: Keine Therme aber eine der romantischsten Saunaanlagen Brandenburgs und deshalb auch Teil dieser Liste ist das Saunadorf van Almsick in Leuthen. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Spreewald und ist umgeben von riesigen Feldern und lieblichen Wäldern. Seine märchenhaft anmutenden Parkanlage wurde 1995 auf einem ehemaligen Acker angelegt und beherbergt 4 000 Pflanzen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Preise: Eine Tageskarte im Saunadorf kostet 27 Euro, außerdem gibt es Drei- und Vier-Stunden-Karten. Adresse: Weinbergstraße 1, 03116 Leuthen. Das Saunadorf im Internet >

Die Parkanlage des Saunadorfes lädt zu romantischen Spaziergängen ein. Quelle: Saunadorf van Almsick

