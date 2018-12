Brandenburg Überfüllte Züge - Das sind die 10 wichtigsten Pendlerstrecken Brandenburgs Die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen schnellen in die Höhe. Viele Züge sind hoffnungsvoll überfüllt. Der Verkehrsverbund VBB hat nachgezählt. Die zehn wichtigsten Pendlerstrecken Brandenburgs im Überblick.

Der RE 1, hier in Frankfurt (Oder) gehört zu den am stärksten nachgefragten Zügen in Brandenburg. Quelle: Patrick Pleul/dpa