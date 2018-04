Potsdam

In Brandenburg soll die Verwaltung in den nächsten Jahren von analog auf digital umgestellt und die Aktenführung vollständig elektronisch erfolgen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Kabinett am Dienstag beschlossen hat. Für die Bürger soll es danach konkrete Erleichterungen geben, wie der für die Digitalisierung zuständige Staatskanzleichef Thomas Kralinski (SPD) sagte. Künftig können Nachweise für Anliegen wie die Beantragung eines Personalausweises oder eines Bauantrags elektronisch eingereicht werden. Das lasse sich allerdings nicht von heute auf morgen realisieren und würde bis zu sechs Jahre dauern, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).

Künftig müssen alle Behörden des Landes verpflichtend einen elektronischen Zugang anbieten. Ausgenommen sind nur Schulen, Krankenhäuser, Finanzbehörden und Strafverfolgungsbehörden. Das Land stellt den Kommunen kostenfrei sogenannte IT-Basiskomponenten zur Verfügung – auf freiwilliger Basis, wie Schröter betonte. Dafür stehen 16 Millionen Euro zur Verfügung. „Das ist ein faires Angebot des Landes, das jeder Kommune die Wahl lässt, ob es angenommen wird oder nicht“, so Minister Schröter. Das Gesetz sieht die Bestellung eines IT-Landesbeauftragten vor. Dieser Posten wird vom jeweiligen Innenstaatssekretär übernommen. Das ist derzeit Katrin Lange

Dieser Gesetzentwurf zum E-Government, der im Mai erstmals im Landtag diskutiert wird, ist Teil der Digitalisierungsstrategie des Landes, die zum Jahresende vorliegen soll. Dazu soll ein neu zu gründender Digitalbeirat Thesen für ein digitales Brandenburg der Zukunft erarbeiten, hieß es. Im neunköpfigen Digitalbeirat sitzen Experten wie der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, Christoph Meinel, die Direktorin von Rolls-Royce, Caroline Gorski, und die Landesbezirksleiterin von Verdi, Susanne Stumpenhusen. Der Beirat tagt erstmals am 24. Mai unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Das Land gründet überdies eine Digitalagentur als Landesgesellschaft, die die Kommunen unter anderem beim Ausbau des Breitband-Netzes unterstützen soll. Sie soll aus 20 Mitarbeitern bestehen und in der zweiten Jahreshälfte ins Leben gerufen werden. Die neue Agentur solle aller Voraussicht nach eine Tochtergesellschaft der Landesinvestitionsbank (ILB) werden, wie Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sagte. Eingeplant sind dafür jährlich rund drei Millionen Euro für Personal- und Sachkosten. Gerber verteidigte die Gründung einer Extra-Landesgesellschaft. Eine solche Agentur arbeite besonders flexibel und beweglich, um auch der Dynamik der Entwicklungen zu entsprechen.

Digitalisierung sei ein zentrales Zukunftsthema, betonte Staatskanzleichef Kralinski. „Sie wird die Art, wie wir leben, wohnen, arbeiten und lernen, verändern.“ Darin würden sich viele Chancen ergeben, aber auch viele Fragen. Er gehe davon aus, dass es dennoch in der Verwaltung nicht ganz ohne Kundenkontakt gehen werde. Aus seiner Sicht steht die Verwaltung vor einem „Kulturwandel“.

Die CDU-Opposition kritisierte die Pläne. Erst müsste eine Digitalisierungsstrategie vorliegen, erst dann könnte eine Digitalagentur gegründet werden, meinte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jan Redmann. Eine solche Agentur dürfe erst am Ende des Prozesses stehen.

Von Igor Göldner