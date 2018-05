In zwei Brandenburger Landkreisen waren am Sonntag nicht genügend Wähler zur Wahlurne gegangen, um einen neuen Landrat zu bestimmen. Eine Mehrheit der 20 direkten Landratswahlen seit 2010 scheiterte an der nötigen Wahlbeteiligung. SPD, CDU, Linke lehnen Änderungen am Modus oder an den Abstimmungshürden ab. Die Grünen bringen eine „Rangefolgewahl“ ins Spiel.