Müncheberg

Eine Überfallserie im Kreis Märkisch-Oderland steht vor der Aufklärung. Die Polizei hat inzwischen drei Tatverdächtige festgenommen.

Es geht um Raubüberfälle auf vier Supermärkte und eine Tankstelle in Rüdersdorf, Schöneiche und Grünheide im November. Die Polizei nahm die ersten zwei Verdächtigen am 28. November nach einer Verfolgung mit Streifenwagen und Hubschrauber fest, als sie bei einem Laden-Überfall gesehen wurden. Ein 24-Jähriger aus dem Kreis Märkisch-Oderland gestand bereits die Beteiligung an allen fünf Taten. Ein 18-Jähriger aus Berlin fungierte als Fahrer des Täterautos.

Den dritten Mann, ein 23 Jahre alte Berliner, wurde am Donnerstag in einer Pension in Müncheberg festgenommen. Ob es weitere mögliche Täter gibt, ist nicht bekannt.

Von MAZonline