Potsdam

Bei der Großrazzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in Althüttendorf (Barnim) nahe Eberswalde und Berlin am Donnerstag haben die Fahnder ein in Kisten verpacktes Labor zur Herstellung von Amphetamin entdeckt. Sie stellten 200 Kilogramm Chemikalien sicher, die mutmaßlich zur Produktion des Rauschgifts angeschafft worden waren. Außerdem fielen den Beamten 300.000 Euro in bar und 18 Kilogramm Marihuana in die Hände. Das bestätigte der Sprecher der Zollfahndung Berlin-Brandenburg, Christian Lanninger.

Hauptverdächtiger hat Rocker-Kontakte

Der Hauptverdächtige ist ein 50 Jahre alter Deutscher aus Althüttendorf, der nach Auffassung der Ermittler dem Rockermilieu nahe steht. Er ist laut Zollfahndungsamt einschlägig vorbestraft. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung durch eine eigens aus Köln angereiste Spezialeinheit des Zollkriminalamts lief bereits ein Haftbefehl gegen den Mann.

Fünf Autos und vier teure Uhren

Die Fahnder der gemeinsamen Ermittlungsgruppe von Zollfahndungsamt und Landeskriminalamt beschlagnahmten bei dem Zugriff außerdem fünf Autos als mutmaßliche Tatmittel, darunter hochwertige Fahrzeuge – unter anderem einen Jeep. Vier teure Uhren nahmen die Beamten ebenfalls mit. Waffen wurden nicht gefunden.

Hasch hätte Marktwert von 180000 Euro

Insgesamt vier Festnahmen hat es gegeben, darunter eine Frau. Ein mutmaßlicher Mittäter wurde nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt, ein weiterer wird dem Haftrichter vorgeführt. 150 Beamte waren an der Aktion beteiligt, darunter auch Bundespolizisten. Nun läuft die Laborauswertung der Chemikalien.

Zu dem Marktwert der Drogen konnten die Behörden am Freitagmittag noch keine Angaben machen. Marihuana kostet aber nach Schätzungen von Experten im Berliner Raum rund 10 Euro pro Gramm. Demnach läge allein der Marktwert des Hasch-Pakets etwa bei 180000 Euro.

Von Ulrich Wangemann