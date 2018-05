Potsdam

Gewerkschafter fordern die Einführung eines kostenlosen Nahverkehr-Tickets für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Brandenburg. Das soll helfen, die Attraktivität der Jobs im öffentlichen Dienst im Land zu erhöhen, wie der DBB Beamtenbund und Tarifunion in Brandenburg am Dienstag in Potsdam mitteilte.

Kostenloses Ticket soll für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst gelten

Die Gewerkschaft werde die Forderung beim nächsten regelmäßigen Gespräch mit Innen- und Finanzminister im Juli einbringen. Das kostenlose Ticket im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr solle für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst gelten.

Sollten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Brandenburg kostenlos mit Bus und Bahn fahren dürfen? Der Beamtenbund fordert Gratis-Tickets für Beamte. Ist das richtig? Ja, natürlich. Nein. Bus und Bahn sollten für alle kostenlos angeboten werden. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sollten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Brandenburg kostenlos mit Bus und Bahn fahren dürfen? Sollten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Brandenburg kostenlos mit Bus und Bahn fahren dürfen? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, natürlich.

Nein.

Bus und Bahn sollten für alle kostenlos angeboten werden. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Nach Gewerkschaftsangaben sind derzeit knapp unter 50 000 Menschen im öffentlichen Dienst in Brandenburg tätig. Davon seien zwei Drittel Beamte.

Mit der Forderung nach einem kostenlosen Ticket stützt sich die Gewerkschaft auf eine Regelung in Hessen. Dort gibt es bereits ein solches ÖPNV-Ticket für Bedienstete des Landes Hessen.

Von MAZ Online