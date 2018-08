Potsdam

Die wochenlange Dürre hat in der Landwirtschaft nach einer ersten Schätzung des Brandenburger Agrarministeriums Schäden in Höhe von rund 260 Millionen Euro verursacht. Diese Zahl (Stand 8. August) meldete das Ministerium an den Bund. Dort findet am Montag ein erneutes Bund-Länder-Treffen statt. Für Brandenburg wird Staatssekretärin Carolin Schilde teilnehmen. Sie werde in Berlin um Unterstützung durch den Bund für die hiesigen Landwirte werben, teilte das Agrarministerium mit. Insbesondere soll der Bund auch gebeten werden, sich weiter bei der EU für Unterstützungsmaßnahmen stark zu machen. Bei der Schadensbilanz handelt es sich nur um eine vorläufige Schätzung.

Insgesamt summieren sich die bisher gemeldeten Schadenssummen der Länder damit auf deutlich mehr als eine Milliarde Euro. Allein für Schleswig-Holstein meldete das dortige Agrarministerium einen geschätzten Dürre-Schaden von 422 Millionen Euro an den Bund. Sachsen übermittelte eine Schätzung von rund 308 Millionen Euro, Sachsen-Anhalt von 237 Millionen Euro. Für Hessen geht das Landesagrarministerium davon aus, dass die Bauern Ernteausfälle von bis zu 150 Millionen Euro zu verkraften haben. Für die Forstwirtschaft des Landes werden zudem Verluste von rund 30 Millionen prognostiziert.

Noch keine Entscheidung über Beihilfen erwartet

Der Bauernverband hat Hilfen von einer Milliarde Euro für Landwirte gefordert, die wegen der Trockenheit schwere Ernteausfälle erleiden.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte die Länder aufgerufen, über Schäden und vorgesehene Hilfen zu informieren. Am Montag wollen Ministeriumsexperten von Bund und Ländern über die Lage beraten, nachdem sie Ende Juli eine erste Bestandsaufnahme gemacht hatten. Bei den Schäden beobachten auch die Länder regionale Unterschiede. Entscheidungen zu Hilfen werden vorerst aber nicht erwartet. Klöckner hatte bereits angekündigt, dass eine endgültige Entscheidung erst getroffen werden könne, wenn die Getreideernte abgeschlossen ist.

Deutschland muss gegenüber der EU dokumentieren, dass die Beihilfen wegen einer Notlage gezahlt werden. Andernfalls würde sich Deutschland dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung aussetzen.

Von Torsten Gellner