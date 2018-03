Ein Vierteljahrhundert Radio Fritz

Potsdam. Ausgerechnet aus Hessen kam der Sound, mit dem Radio Fritz heute vor 25 Jahren auf Sendung ging. „Wir spielen immer nur dasselbe“ von den Rodgau Monotones ertönte am 1. März 1993 morgens um sechs Uhr auf der Ukw-Welle des neuen berlin-brandenburgischen Jugendradios. Heute, ein Vierteljahrhundert später ist klar, Fritz hat nicht immer dasselbe gespielt, sondern war musikalisch meistens weit vorne und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten Sender in der Region.

Erste senderübergreifende Gemeinschaftsproduktion

Hervorgegangen war Radio Fritz aus dem RockRadio B des damaligen Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) und Radio4U des Sender Freies Berlin (SFB). Es war die erste länder- und senderübergreifende Gemeinschaftsproduktion. Gedacht für ein jugendliches Publikum zwischen 14 und 29 Jahren. Und der öffentlich-rechtliche Sender traf in den 90er-Jahren dessen Nerv. Mit einem „Loveradio“ zur Loveparade, der von der Techno-DJane Marusha moderierten Sendung „Rave Satellite“ und schrägen, häufig politisch inkorrekten Moderationen.

Geburtstagsfeier mit Philipp Poisel, Caspar und Sido

Mittlerweile ist Radio Fritz längst ein etablierter Sender des Rundfunks Berlin Brandenburg (RBB) und erreicht nach eigenen Angaben täglich 267 000 Hörerinnen und Hörer. Wer Fritz einschalte müsse sich noch immer auf „Unerhörtes“ gefasst machen, sagt RBB-Intendantin Patricia Schlesinger.

Schon die ganze Woche wurde der Geburtstag gefeiert. Am Montag mit Philipp Poisel im Großen Sendesaal des RBB in Berlin, am Donnerstagabend mit Casper im Waschhaus in Potsdam. Morgen findet das Finale in der Columbiahalle mit Sido und andern statt. Alles ausverkauft.

Von Mathias Richter