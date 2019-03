Potsdam

Ich hab schon häufig auf öffentlichen Straßen etwas ratlos vor den Parkhinweisen und den zahlreichen Zusatzschildern gestanden. Haben wir einen Werktag? Wie spät ist es eigentlich und ist im angegebenen Zeitraum das Parken jetzt kostenfrei oder muss ich in dieser Zeit ein Ticket ziehen? Oder fängt hier gerade die Bewohnerparkzone an, in der ich sowieso nicht stehen darf? Bevor ich mein Auto in der Stadt allein lasse, hab ich mir einiges durch den Kopf gehen lassen und meist Geld gezahlt. Parkraumbewirtschaftung verlangt mir einiges ab. Wenn ich dagegen Kunde eines Baumarkts oder Discounters bin, stellt sich das Problem nicht. Da darf ich kostenlos parken! Einfach rauf und rein in eine Lücke. Wenn ich dafür zahlen müsste, dort einzukaufen, würde ich zur Konkurrenz gehen. Nun werden die Kundenparkplätze beim zunehmenden Parkdruck in der Stadt auch zweckentfremdet – von Menschen, die ihr Büro in der Nähe haben oder einen stundenlangen Einkaufsbummel durch das ganze Viertel planen. Ich kann nachvollziehen, dass man als Eigentümer der Fläche daraus ein Geschäft macht. Ein Auto in der Stadt kostet Platz und Platz kostet Geld. Da darf ich mich nicht beschweren, wenn ich für den kostenfreien Parkplatz eine einzige, simple Bedingung erfüllen muss. Der Griff zur Parkscheibe gehört für mich beim Einkauf mit dem Auto zur Routine, egal ob mir ein Schild eine Vertragsstrafe androht.

Von Peter Degener