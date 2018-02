Wieder ein Elch im Fläming gesichtet

Halle, Coswig. In einem Waldgebiet im Fläming bei Coswig (Sachsen-Anhalt) ist ein Elch gesichtet worden. Das Tier sei von einer Wildkamera aufgenommen worden, teilte das Landesamt für Umweltschutz am Mittwoch mit.

Bereits mehrfach Elche auch in Brandenburg gesichtet

Elche gelten in Deutschland seit langem als ausgestorben. Hin und wieder jedoch machen Tiere aus Polen einen Abstecher. So wurden mehrfach Tiere in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gesichtet. Brandenburg wurde zuletzt Anfang des Monats ein Elch bei Jüterbog (Teltow-Fläming) gesichtet.

Die am 8. Februar bei Jüterbog fotografierte Elchkuh. Quelle: Paul Nymbach

Offenbar ein männlicher Elch

Bei dem jetzt entdeckten Elch handelt es sich den Experten zufolge um ein männliches Tier. Sein Geweih habe er der Jahreszeit entsprechend aber schon abgeworfen. Elche benötigen besonders energiereiche Nahrung, die sie vor allem in Laub- und Mischwäldern mit Feuchtgebieten finden. Ob sich der Elch für längere Zeit in Sachsen-Anhalt aufhalte, lasse sich nicht abschätzen, hieß es.

