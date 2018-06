Das Haus am Neuen Markt sollte im Namen Albert Einsteins Brandenburgs Wissenschaft auf ein internationales Niveau heben. Tatsächlich gaben sich in den 25 Jahren „Einstein Forum“ Top-Forscher und Autoren aus aller Welt die Klinke in die Hand. Direktorin Susan Neiman erklärt, warum der kritische Auftrag dieser Stiftung öffentlichen Rechts längst nicht erfüllt ist.