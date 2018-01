Erneut Unruhe in der Cottbuser Innenstadt

Zwischen zwei jungen Syrern ist es am Mittwochnachmittag in der Cottbuser Innenstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei musste eingreifen. Wenig später versammelten sich einige Männer und verteilten Flyer und Dosen mit Reizgas an Passanten. Auch hier griff die Polizei durch.