„Zukunft Heimat“ geht wieder auf die Straße

Cottbus. Am Samstag um 14 Uhr startet am Cottbuser Altmarkt erneut eine fremdenfeindliche Demonstration von Anhängern des Vereins „Zukunft Heimat“. Sie fordern den Rückzug von Angela Merkel und demonstrieren gegen die Flüchtlingspolitik. Mit Gegendemonstrationen ist zu rechnen.

Bereits Anfang des Monats hatten rund 2500 Menschen auf den Straßen in Cottbus gegen Flüchtlinge demonstriert, weitaus mehr Menschen als bei einer Demonstration für ein tolerantes Miteinander, die als Gegendemo stattfand.

Hunderte Menschen, darunter viele Flüchtlinge, sind Anfang Februar in Cottbus auf die Straße gegangen, um für Weltoffenheit und ein Leben ohne Hass und Gewalt zu demonstrieren. Es war eine Reaktion auf die angekündigte Kundgebung des Vereins „Zukunft Heimat“. Zur Bildergalerie

In der Innenstadt von Cottbus war es in den letzten Wochen immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Asylbewerbern gekommen, die Situation eskalierte. Die Polizeipräsenz wurde verstärkt, die Zahl von Sozialarbeitern in der Stadt soll aufgestockt werden.

Am 15. Februar hatten bei einem Sternmarsch hunderte Menschen ein Zeichen für Frieden nach der Gewalt zwischen Deutschen und Flüchtlingen in der Stadt gesetzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte daraufhin Vertreter der Cottbuser Stadtgesellschaft in Bellevue empfangen und kündigte an, Cottbus persönlich in diesem Jahr besuchen zu wollen.

Der Verein „Zukunft Heimat“ steht Pegida und der AfD nahe, der Chef der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg sieht ihn als „eine Art Dachorganisation“. Die fremdenfeindliche Gruppierung steht eigentlich nicht direkt mit Cottbus in Verbindung, suchte sich die Stadt jedoch als Projektionsfläche für ihre Botschaften aus.

