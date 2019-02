Trotz tierärztlicher Hilfe hat ein Wolf in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) nicht überlebt. Das Tier war am Freitag angefahren worden. Es war zunächst noch geflüchtet und am Samstag gefunden und versorgt worden. Allerdings waren die Verletzungen so schwerwiegend, dass es eingeschläfert werden musste, wie das Landesamt für Umwelt am Montag mitteilte.