Berlin

Berlins niedliches Eisbärchen soll ab Mitte März das erste Mal für Besucher im Tierpark zu sehen sein. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest, sagte eine Sprecherin am Dienstag.

Tierparkchef Andreas Knieriem im Gehege. Quelle: Steffen Freiling/Berliner Tierpark/DPA

Das rund drei Monate alte Jungtier werde langsam frech, sagte Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Es tanze seiner Mutter regelrecht auf der Nase herum. Das sei aber eine ganz normale Entwicklung. Eisbärin Tonja bleibe stets gelassen und schiebe ihren Nachwuchs höchstens sachte mit ihrer großen Bärentatze beiseite. „Sie ist einfach eine richtig gute Bären-Mama“, ergänzte Kniemriem.

Die neunjährige Eisbärin Tonja hat bereits zwei Würfe verloren. Noch immer ist nicht sicher, ob das Jungtier dieses Mal überlebt. Auch in freier Natur stirbt rund die Hälfte des Eisbären-Nachwuchses in den ersten Lebenswochen. Die Jungen kommen sehr unreif und nur so groß wie Meerschweinchen zur Welt.

Tierarzt Günter Strauß und Tierparkchef Andreas Knieriem (v.l.) untersuchen den Nachwuchs. Quelle: Steffen Freiling/Berliner Tierpark/DPA

Ein Name für das Eisbär-Mädchen steht noch nicht fest. Im Moment laufe die Auswahl unter Sponsoren, sagte eine Sprecherin. Gemeinsam mit dem Sponsor werde dann über das Verfahren der Namenssuche entschieden.

