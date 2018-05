Potsdam

Der April hat es vorgemacht – und der Mai könnte nachziehen. Das Wetter in den kommenden Tagen und Wochen soll freundlich, warm und vor allem sonnig werden. Das jedenfalls berichten die Wetterexperten.

Kaum Regen bis Mitte kommender Woche

Nach dem zum Teil sehr wechselhaften Wetter der vergangenen Tage soll es damit gleich am kommenden Wochenende in ganz Deutschland losgehen. So seien bis zur Mitte der kommenden Woche kaum Niederschläge zu erwarten, sagen Experten von Wetter.net. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage trockenes Hochdruckwetter voraus.

Die Temperaturen machen demnach einen riesen Sprung. So kann man sich bei herrlichem Sonnenschein am Samstag auf Höchstwerte um 28 Grad am Oberrhein und 20 Grad an der Elbe freuen.

Bis zu 30 Grad am Sonntag

Am Sonntag sind sogar auf Werte nahe der 30-Grad-Marke möglich – in Brandenburg sind aber eher Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad zu erwarten. Ob sich das Wetter und die Temperaturen über den Himmelfahrtstag hinaus halten können, ist derzeit noch nicht abzusehen. Verantwortlich ist das Hoch mit dem schönen Namen „Quinlan“. Es habe durchaus das Potential, noch länger für gutes Wetter zu sorgen.

„Malle-Mai“ irreführend

Von einem Mallorca-Mai zu sprechen ist aber trotz der guten Aussichten für die kommenden Wochen irreführend. Denn Urlaube, die sich zur Zeit auf der Mittelmeerinsel nach Sonne sehen, haben Pech. Das Tief „Solveig“ sorgt dagegen für kühle Temperaturen und reichlich Regen. Von Freitag bis Montag werden auf der Balearen-Insel bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Von MAZ online