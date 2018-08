Berlin

Der ehemalige Hotelier Axel Hilpert (70) aus Brandenburg ist am Donnerstagvormittag offenbar tot in der Justizvollzugsanstalt Hakenfelde aufgefunden worden. Das berichtet RBB-Inforadio. Hilpert verbüßte dort eine mehrjährige Haftstrafe wegen Betruges im offenen Vollzug.

Die Berliner Justizverwaltung wollte die Meldung nicht bestätigen. Allerdings hieß es, dass am Morgen ein 70Jähriger tot in seiner Zelle in der Haftanstalt Hakenfelde in Berlin-Spandau aufgefunden wurde. Nach der ersten Inaugenscheinnahme soll der Mann eines natürlichen Todes gestorben sein. Laut Justizverwaltung hätte der Gefangene noch eine Freiheitsstrafe wegen Betrugs in Höhe von drei Jahren und neun Monaten bis zum Jahr 2021 absitzen müssen. Diese Beschreibung trifft auf Hilpert zu.

Die Polizei ist derzeit vor Ort. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, hieß es.

Das Landgericht Frankfurt (Oder) hatte Hilpert vergangenes Jahr zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Dagegen war Hilpert erfolglos in Revision gegangen. Zuvor war ein Urteil des Landgerichts Potsdams, das Hilpert wegen Betrugs und Untreue zu fünf Jahren und acht Monaten verurteilt hatte, vom Bundesgerichtshof außer Kraft gesetzt worden. Daraufhin kam es zu einer Neuauflage des Prozesse vor dem Landgericht Frankfurt (Oder).

Hilpert hatte seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt. Dort wurde es ihm ermöglicht, seine Haftstrafe im offenen Vollzug anzutreten.

2,6 Millionen Euro Fördermittel erschlichen

Hilpert galt als schillernde Figur mit guten Kontakten in die Brandenburger Politik. Sein Fall begann mit dem Bau des Luxushotels am Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark). Nach Überzeugung des Gerichts hatte Hilpert dabei ein kompliziertes Netz von Scheinfirmen aufgebaut und mit fingierten Rechnungen die Bausumme des Hotelkomplexes im Florida-Stil künstlich in die Höhe getrieben. So kam er in den Genuss von deutlich mehr Fördergeld – zum Nachteil der Brandenburger Landesinvestitionsbank (ILB). Sie wurde durch das Scheinfirmenkonstrukt um um 2,6 Millionen Euro Fördergeld betrogen.

Das von Hilpert erbaute Resort Schwielowsee in Petzow (Potsdam-Mittelmark) hat inzwischen einen neuen Betreiber. Quelle: Nestor Bachmann/dpa

Nach seiner abgelehnten Haft-Revision in diesem Frühjahr musste Hilpert eine zweite juristische Niederlage hinnehmen. Die Investitionsbank des Landes (ILB) gewann vor dem Landgericht Berlin einen Zivilprozess gegen den ehemaligen Hotelier. Demnach sollte Hilpert eine Bürgschaftsforderung in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro begleichen. Hilpert hatte die Forderungen der Bank, die er betrogen hatte, als verjährt zurückgewiesen. Das hat das Gericht als unbegründet verworfen.

Von Torsten Gellner