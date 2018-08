Kasel-Golzig

Tragisches Schicksal für einen 55-jährigen Radfahrer: Am Freitagabend wurde der Mann leblos auf einer Straße nahe Kasel-Golzig (Dahme-Spreewald) gefunden. Ein vor Ort gerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Verstorbene mit einem Keintransporter kollidierte und an den daraus entstandenen Verletzungen verstarb. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht.

„Wir gehen davon aus, dass der Mann von einem Wagen erfasst und tödlich verletzt wurde“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Sonnabendmorgen. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer verließ mit seinem Fahrzeug den Unfallort in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An der Unfallstelle konnten diverse Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund dessen, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Transporter der Marke Mercedes Benz Vito handeln könnte. Der Unfallzeitpunkt wird zwischen 22.15 und 13.10 eingegrenzt.

Zeugen gesucht: Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch in der Polizeidirektion Süd in Cottbus unter der Telefonnummer 0355 49371227 zu melden. Alternativ kann auch folgende Website aufgesucht werden: www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben

Von MAZonline