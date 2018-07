Potsdam

Arbeitnehmer in Brandenburg haben im Durchschnitt nur 27,7 Urlaubstage im Jahr. Damit liegt das Land laut einer Studie des Hamburger Beratungsunternehmens Compensation Partner auf dem vorletzten Platz im deutschlandweiten Vergleich. Auch wenn Urlaubs- und gesetzliche Feiertage zusammengerechnet werden, ist Brandenburg mit 37,7 Tagen Vorletzter. Nur die Arbeitnehmer in Berlin haben noch seltener frei. Dort sind es nur 36,8 Tage.

Für die Brandenburger Landesbezirksleiterin der Gewerkschaft Verdi, Susanne Stumpenhusen, ist das eine Folge der Tarifflucht der Arbeitgeber: „Das liegt vor allem an der geringen Tarifbindung durch Flächentarifverträge im Land“, sagt Stumpenhusen. „Wenn Urlaubsansprüche für jedes Unternehmen einzeln ausgehandelt werden müssen, ist es ungleich schwerer, als wenn man das im großen Verbund verhandelt.“ Der Unternehmensverband Berlin-Brandenburg wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

Ostdeutsche Bundesländer auf den letzten Plätzen

Auffällig ist, dass vor allem die ostdeutschen Bundesländer in dem Vergleich schlecht abschneiden. Im Ranking der reinen Urlaubstage, über die Arbeitnehmer verfügen können, belegen die neuen Bundesländer und Berlin sämtliche letzten Plätze. Alle liegen mindestens einen ganzen Tag unter dem Bundesdurchschnitt von 28,9 Tagen. Auch wenn die gesetzlichen Feiertage, die nicht stets auf einen Sonntag fallen, dazugerechnet werden, ändert sich die Situation kaum. In diesem Ranking der freien Tage liegen alle ostdeutschen Bundesländer in der unteren Hälfte der Tabelle.

Dagegen haben Beschäftigte in Bayern (41,8 Tage), Baden-Württemberg (41,1) und dem Saarland (40,4) insgesamt am häufigsten frei. Bei Spitzenreiter Bayern müssen Arbeitnehmer damit im Schnitt vier Tage seltener im Jahr zur Arbeit als in Brandenburg. Das liegt vor allem an der unterschiedlich hohen Zahl an Feiertagen, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheidet.

In Bayern haben sogar einzelne Gemeinden unterschiedlich viele Feiertage. Der Freistaat führt im bundesdeutschen Vergleich mit durchschnittlich 13 Feiertagen deutlich. Brandenburg hat ohne den Ostersonntag und den Pfingstsonntag nur zehn Feiertage.

Berlin hat die wenigsten Feiertage

Berlin ist seit diesem Jahr das einzige Bundesland in dem sogar nur neun gesetzliche Feiertage festgelegt sind. Allerdings wird auch in der Hauptstadt über einen zusätzlichen Feiertag diskutiert. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat sich bereits für den 18. März als Würdigung der Märzrevolution 1848 ausgesprochen.

Aber auch beim reinen Anspruch der Urlaubstage fehlen Brandenburger Arbeitnehmern 1,4 Tage bis zum Spitzenreiter. Hier führt Baden-Würtemberg mit 29,1 Tagen vor Nordrhein-Westfalen und Hessen mit jeweils 28,9 Tagen.

In großen Unternehmen gibt es mehr Urlaub

Für die Studie wurden rund 200.000 Datensätze von Arbeitnehmern in ganz Deutschland ausgewertet. Dabei stellten die Analysten auch fest, dass es mehr freie Werktage gibt, umso größer das Unternehmen ist. Firmen, die mehr als 20.000 Mitarbeiter beschäftigen, gewähren diesen im Schnitt 29,8 Tage Urlaub. In kleinen Firmen mit bis zu fünf Mitarbeitern gibt es dagegen nur 27,3 Urlaubstage. Auch das Alter spielt eine entscheidende Rolle. Demnach haben Beschäftigte unter 20 Jahren im Schnitt rund 28 Urlaubstage. Über 50-jährige Arbeitnehmer haben im Schnitt etwa einen Tag mehr frei.

Im bundesweiten Vergleich zwischen einzelnen Branchen haben Angestellte im Einzelhandel (30,3), bei Banken und Sparkassen (29,8) und in der öffentlichen Verwaltung (29,8) den höchsten Urlaubsanspruch. Dagegen schneiden Arbeitnehmer in der Werbungsbranche (27), bei Hotels und Gaststätten (26,6) besonders schlecht ab. Mitarbeiter in Call-Centern haben im Schnitt sogar nur 26,3 Tage Anspruch auf Urlaub.

24 Urlaubstage sind Pflicht

Der Urlaubsanspruch ist üblicherweise im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag festgehalten. Mindestens müssen Arbeitnehmer in Deutschland 24 Werktage Urlaub im Jahr bekommen. Das legt das Bundesurlaubsgesetz fest. Bei einer Sechs-Tage-Woche bedeutet das mindestens vier Wochen Urlaub im Jahr. Jugendliche Arbeitnehmer haben sogar einen Anspruch auf 30 Urlaubstage, wenn sie jünger als 16 Jahre sind.

Von Ansgar Nehls