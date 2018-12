Berlin

Zwölf Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger hat die Polizei einen dringend verdächtigen Mann festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung auf Twitter mit.

Die damals 14-jährige Georgine war 2006 aus einem Bus in Berlin-Moabit ausgestiegen und ist bis heute verschwunden. Zum Fahndungserfolg trug nun ein verdeckter Ermittler bei: Demnach besteht der dringende Verdacht, dass der festgenommene Mann Krüger aus sexuellen Motiven auf ihrem Heimweg von der Schule abgefangen, in seinen Keller in Berlin-Moabit gelockt und sie dort getötet hat.

Beschuldigter bereits wegen sexueller Nötigung verurteilt

Der Beschuldigte war bereits 2012 vom Amtsgericht Tiergarten wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen verurteilt worden, nachdem er das Mädchen zuvor ebenfalls in den Keller seiner Wohnung gelockt hatte. Gegen ihn liegt nun ein Haftbefehl wegen Mordes vor.

Die Leiche von Georgine Krüger wurde noch nicht gefunden. Insgesamt sind die Ermittler inzwischen rund 300 Hinweisen nachgegangen. Zuletzt hatten sie im Sommer um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten: Nach zwei Anrufen im März 2018 über den Notruf der Polizei Berlin suchten die Ermittler der 6. Mordkommission mit einem Audiomitschnitt nach dem unbekannten Anrufer.

Der Mann hatte sich am 31. März telefonisch gemeldet und vorgegeben, dass sich die seit dem 25. September 2006 vermisste, damals 14-jährige Georgine Krüger in Brieselang ( Havelland) befinden würde. Doch die umfangreichen Grabungen in einem dortigen Waldgebiet verliefen erfolglos.

Von MAZonline/dpa