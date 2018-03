Feuer beschädigt Seepyramide in Cottbus

Cottbus. Ein Feuer hat die Seepyramide im Park von Schloss Branitz in Cottbus stark beschädigt. Besucher hätten am Freitagabend den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Parkleitung am Samstag mit.

Das Feuer habe insbesondere große Teile der Vegetation mit wildem Wein und Gräsern zerstört. Wegen des Verdachts der Brandstiftung sei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet worden. „Die Pyramide trägt weithin sichtbare Trauer“, sagte Parkleiter Claudius Wecke. Es bestehe jedoch die Hoffnung, dass die im Erdreich verbliebenen Wurzeln der Pflanzen im Frühjahr wieder voll durchtreiben. Die Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern.

Kulturministerin Münch: „Brandanschalg“

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) sprach von einem Brandanschlag. „Die Seepyramide symbolisiert wie kaum ein anderes Kulturdenkmal Cottbus und die Lausitz und ist ein wesentlicher Teil unserer kulturellen Identität in der Region“, sagte die Ministerin. „Mit dem Brandanschlag wurde nicht nur das Grab von Fürst Hermann von Pückler-Muskau und seiner Frau Lucie geschändet, sondern ein Kulturdenkmal von internationaler Bedeutung beschädigt.“

Münch hoffe, dass die Täter bald gefasst würden. Das Land werde die Stiftung Fürst Pückler Museum bei der Wiederherstellung der Pyramide unterstützen.

1856 wurde die Pyramide modelliert

Der Park Branitz gilt nach Angaben des Ministeriums als letzter großer Landschaftspark des 19. Jahrhunderts von internationaler Bedeutung. Die Seepyramide wurde ab 1856 aus dem Aushub des umliegenden künstlichen Sees modelliert und begrünt. Dort wurde der Schöpfer der Parkanlage, Hermann Fürst von Pückler-Muskau, 1871 begraben. Seine geschiedene Frau Lucie wurde 1884 vom Branitzer Dorffriedhof in die Pyramide umgebettet.

