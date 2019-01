Brandenburg Wintereinbruch in Brandenburg - Feuerwehr und DLRG warnen vorm Betreten der Eisflächen Auch wenn es draußen gerade knackig kalt ist, sind die Eisflächen auf den Gewässern in Brandenburg noch zu dünn, um darauf zu laufen. Der DLRG-Landesverband gibt Rat, was vorm Ausflug auf Eis zu beachten ist.

So fest zugefroren wie hier der Heiligen See in Potsdam im Februar 2017 sind die Eisflächen in Brandenburg noch lange nicht. Quelle: Friedrich Bungert