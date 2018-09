Lübben

Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen seit Dienstag gegen einen Waldbrand in der Lieberoser Heide. Bereits in den Nachtstunden hat sich der Brand ausgebreitet und erfasst derzeit eine Fläche von 200 Hektar. Das teilte der Lankreis Dahme-Spreewald am Mittwochmittag mit.

Geschätzte 180 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren aus der Stadt Cottbus und mehreren Landkreisen, vom Deutschen Roten Kreuz und weiteren Hilfsorganisationen, sind vor Ort.

Brandfläche mit Kampfmitteln belastet

Die Löscharbeiten gestalten sich äußerst schwierig, weil die Brandfläche auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz stark mit Kampfmitteln belastet ist, hieß es weiter. Zudem unterstützen zwei Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr die Löscharbeiten.

Mithilfe des Technischen Hilfswerkes soll die Wasserversorgung für die Ortschaften Klein Liebitz und Groß Liebitz gewährleistet werden.

Wenn der Brand bis zum Abend nicht gelöscht ist, soll eine Brandschutzeinheit, die bereits beim Brandenburgischen Innenministerium angefragt wurde, anrücken.

In diesem Sommer gab es bereits mehrere Waldbrände in der Lieberoser Heide. Anfang Juli hatte sich ein Großbrand auf einer Fläche von 400 Hektar ausgeweitet.

