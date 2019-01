Kritik an MAWV wegen nicht gezahlter Anschlussbeiträge

Flughafen BER Flughafen in Schönefeld / BER - Kritik an MAWV wegen nicht gezahlter Anschlussbeiträge Dass der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband beim Flughafen die Zahlung aussetzte, sorgt für Unmut. Es geht um nicht gezahlte Anschlussbeiträge in Höhe von drei Millionen Euro.

Die Flughafengesellschaft hat in der Vergangenheit bereits Anschlussbeiträge in Millionenhöhe an den MAWV gezahlt, etwa für den BER. Quelle: dpa