Paukenschlag aus Zeuthen: Die Gemeindevertreter haben Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) am Dienstagabend per Beschluss dazu beauftragt, bei der Abstimmung über den künftigen Vorsitz des BER-Dialogforums gegen den Kandidaten Jann Jakobs ( SPD) zu stimmen. Der ehemalige Potsdamer Oberbürgermeister war zuvor vom Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel (ebenfalls SPD) als potenzieller Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden des BER-Dialogforums, Willem Trommels, ins Spiel gebracht worden.

Wie berichtet, war nach Bekanntwerden der Personalie ein Streit um den künftigen Vorsitz entbrannt. Die Fraktion aus FDP und Grüne in Zeuthen lehnen Jann Jakobs als Nachfolger ab. „Der oder die Vorsitzende des Dialogforums sollte eine neutrale Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sein, die in der BER-Region verankert ist“, begründete Karl Uwe Fuchs ( FDP). Dies sei bei Jakobs nicht der Fall.

Kommission soll über Nachfolger entscheiden

Darüber hinaus forderten FDP und Grüne die Einsetzung einer Findungskommission, für die sich Herzeberger in dem Gremium stark machen soll. Bis auf die Zeuthener SPD, deren Mitglieder sich bei der Abstimmung enthielten, stimmten alle Fraktionen für den Vorstoß. Auch Bürgermeister Herzberger enthielt sich. Er wolle den Kandidaten Jakobs zumindest anhören, sagte er. Gleichzeitig zeigte sich Herzberger „einigermaßen entsetzt“ über die Vorwürfe aus Ludwigsfelde. Bürgermeister Andreas Igel hatte sich zuvor verärgert darüber geäußert, dass die Personalie überhaupt öffentlich geworden war: „Das gab es noch nie und würde eine neue Kultur der Nichtzusammenarbeit im Dialogforum manifestieren.“

Mehr Transparenz gefordert

Mit einem zweiten Antrag zum Thema – ebenfalls eingebracht von FDP und Grüne – stimmten die Gemeindevertreter in Zeuthen am späten Dienstagabend zudem einstimmig (auch die SPD unterstützte den Antrag) für mehr Transparenz seitens der BER-Dialogforums. Bürgermeister Herzberger soll sich jetzt für eine Änderung der bestehenden Geschäftsordnung des Gremiums einsetzen. Geht es nach dem Willen der Zeuthener Gemeindevertreter, sollen die Sitzungen des Gremiums in Zukunft weitgehend öffentlich sein.

Von Josefine Sack