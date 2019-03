Berlin

„Ich habe das Glück, dass ich dem verdammt ähnlich sehe“, sagt Hank Teufer. Der Schauspieler und Theatermanager aus Brandenburg an der Havel ist quasi das Maskottchen der landeseigenen Tourismus-Marketing GmbH. Mit rotem Gehrock, Zwickel und einem eindrucksvollen Anklebebart, der erst auf den zweiten Blick als Fake zu erkennen ist, gibt Teufer den „Fontane 2.0“ und steht als Blickfang am ITB-Stand der Reiseregion Havelland.

Schon seit einigen Jahren teilen sich Brandenburg und Berlin auf der internationalen Tourismus-Leitmesse die Halle 12, firmieren gemeinsam als Hauptstadtregion (oder „The German Capital Region“). Im Zentrum der hauptstädtischen Präsentation stehen drei Original-Mauersegmente, auf die Rückseiten werden grobkörnige Schwarz-Weiß-Filme aus dem geteilten Berlin projiziert.

Während für die Brandenburger Touristiker das Fontane-Jahr (mit etwa 450 Veranstaltungen und Ausstellungen) eine überragende Bedeutung hat, ist es bei ihren Berliner Kollegen das Mauerfall-Jubiläum am 9. November.

Die ITB auf dem Berliner Messegelände ist bis einschließlich Freitag nur für Fachbesucher geöffnet, gefolgt von zwei Publikumstagen am Samstag/Sonntag. Vom 8. bis 10.März ist Brandenburg erstmalig auch auf dem Berlin Travel Festival in der Arena Treptow vertreten. Dieser 2018 etablierte ITB-Ableger richtet sich vor allem an junge Reisende.

„Auftanken in Brandenburg“ lautet das Motto – weil es hier so schön grün ist, wie die Stand-Gestaltung suggeriert. Quelle: TMB-Fotoarchiv/Yorck Maecke

