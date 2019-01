In der Silvesternacht hatte ein möglicherweise ausländischer Täter einen 28-Jährigen in Cottbus mit dem Messer attackiert. In der Erklärung der Stadt hieß es, der Angreifer müsse ein „Ticket in die Heimat“ lösen – dafür hatte es Kritik gegeben. Im RBB hat der OB jetzt erstmals Stellung bezogen.