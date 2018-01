„Augenblicke 2017“: Alle Fotos jetzt online

Potsdam. Exakt 2216 Bilder sind zum MAZ-Fotowettbewerb „Augenblicke 2017“ von 735 Hobbyfotografen eingereicht worden. Alle digitalen Einsendungen – immerhin 2077 – sind nun online zu sehen.

Hier die zuletzt veröffentlichen Galerien:

Dabei sein bei der Siegerehrung

Welche Fotos in den sechs Kategorien gewonnen haben und welches das Siegerfoto ist, wird bei der Siegerehrung am 17. Februar 2018 um 11 Uhr im UCI Potsdam (in den Bahnhofspassagen) bekanntgegeben. Jeder kann dabei sein, der Eintritt ist frei. Anmeldung genügt.

Zeitgleich startet in den Bahnhofspassagen Potsdam die Ausstellung mit allen Siegerfotos. In der MAZ werden Siegerfotos am Montag, 19. Februar, veröffentlicht.

Von MAZonline